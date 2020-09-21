PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Календар свят на вересень 2020

Календар свят на вересень 2020 буде багатим, але без державних дат.

Перший місяць осені не подарує українцям додаткових вихідних. У вересні українці відпочиватимуть вісім днів.

Працювати доведеться 22 дні, а для відпочинку передбачені 1, 6, 12, 13, 19, 20, 26 і 27 вересня.

Читайте: Календар державних свят на 2020 рік

А ось неофіційних свят в цьому місяці є і по два в один день. Зокрема, у вересні відзначаються День фізкультури і спорту та День українського кіно (12 вересня), День танкістів та День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості (13 вересня), День усиновлення та Всеукраїнський день бібліотек (30 вересня).

Календар свят на вересень 2020

2 вересня – День нотаріату

Свято було встановлено в лютому 2010 року, а 2 вересня його вже вперше відзначили. Дата є робочим днем, якщо не потрапляє на вихідний.

6 вересня – День підприємця

Дата свята не постійна. Його відзначають в першу неділю вересня. У цей день у всіх містах країни проводять виставки товарів і послуг, форуми, урочисті прийоми та святкові концерти.

12 вересня – День фізкультури і спорту

З 1994 року свято відзначається в другу суботу вересня. Дату заснували, щоб підтримати ініціативи фізкультурних і спортивних організацій.

12 вересня – День українського кіно

Дата відзначається в другу суботу вересня. Свято стосується всіх причетних до створення вітчизняного кінематографа.

13 вересня – День танкістів

Свято засноване в 1997 році. Дата відзначається у другу неділю вересня і підтримує ініціативи ветеранів танкових військ і танкобудівників України.

13 вересня – День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості

Це професійне свято, яке було засновано в 1993 році. Дата відзначається щорічно у другу неділю вересня.

17 вересня – День рятувальника

Дата щорічно незмінна і є професійним святом всіх співробітників Міністерства надзвичайних ситуацій України. Його відзначають з 2008 року.

19 вересня – День винахідника і раціоналізатора

Свято засноване указом президента в 1994 році і відзначається в третю суботу вересня.

Є професійним святом для українських винахідників і розробників, інженерно-технічних і науковців.

19 вересня – День фармацевтичного працівника

Свято відзначається в Україні з 1999 року. Дата заснована, щоб підтримати працівників фармацевтичної галузі за значний внесок в охорону здоров’я населення.

20 вересня – День працівника лісу

Свято засноване на підтримку працівників лісового господарства. Він відзначається щорічно в третю неділю вересня.

День працівника лісу відзначається в Україні з 1993 року.

21 вересня – День миру

21 вересня відзначається День миру. Його заснувала Генеральна Асамблея на національному та на міжнародному рівні. Дата вважається днем зміцнення ідеалів світу серед усіх країн і народів.

22 вересня – День партизанської слави

Свято відзначається в Україні щорічно 22 вересня. Дата увічнює пам’ять партизанів у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років.

27 вересня — День туризму

Українське національне професійне свято працівників туристичних агентств, туроператорів. Також його відзначають любителі подорожей.

27 вересня – День машинобудівника

Свято засноване в 1993 році. Його створили на підтримку ініціативи працівників машинобудування та приладобудування. Дата відзначається щорічно в четверту неділю вересня.

30 вересня – День усиновлення

День усиновлення офіційно святкується в Україні, починаючи з 2009 року.

30 вересня — Всеукраїнський день бібліотек

Всеукраїнський день бібліотек відзначається 30 вересня з 1998 року. Свято підтримує ініціативу бібліотечної громадськості та враховує великий внесок бібліотек України у розвиток освіти, науки та культури.

Календар церковних свят у вересні 2020

У вересні 2020 буде не так багато церковних свят, як було в серпні, але все ж кілька важливих дат є.

У вересні православні християни відзначать велике церковне свято, яке відносяться до списку 12 найважливіших дат – це Різдво Пресвятої Богородиці 21 вересня. Вважається, що саме в цей день народилася Діва Марія.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка