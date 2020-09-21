Календар свят на жовтень буде багатим на святкові дати. Потішить другий місяць осені і додатковим вихідним.

Оскільки 14 жовтня в Україні святкують День захисника, який цьогоріч припадає на середу. Відзначають свято на державному рівні, а отже воно є офіційним вихідним.

Загалом робочим буде 21 день, а відпочиватимуть українці 10 днів.

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А от у календарі неофіційних свят на жовтень є навіть дні, коли відзначають по дві важливі дати. Це, зокрема, 1 жовтня (День ветерана і День людей похилого віку) і 11 жовтня (День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби і День художника).

1 жовтня – День ветерана

Його почали святкувати з 2004 року. Саме тоді президент підписав відповідний закон, який був покликаний привернути увагу до потреб і проблем старшого покоління, а також до забезпечення належного та гідного соціального захисту ветеранів.

1 жовтня – Міжнародний день громадян похилого віку

Він був проголошений на 50 сесії Генеральної Асамблеї ООН у 1990 році. Хоча спочатку День людей похилого віку відзначали тільки в Європі, а згодом почали святкувати і в Америці.

Зараз же у всьому світі вважається, що людьми похилого віку є всі, кому виповнилося 65 років.

4 жовтня – День працівників освіти або День вчителя

Свято щороку відзначають у першу неділю жовтня. Ідея святкувати День вчителя з’явилася у багатьох країнах ще у XIX столітті. В Україні указ президента про святкування цього дня для підтримки працівників освіти з’явився у 1994 році.

8 жовтня – День юриста

Професійне свято юристи отримали у 1997 році. До речі, 8 жовтня для святкування обрали не випадково. Вважається, що саме у цей день у 1016 році князь Ярослав Мудрий видав перше зведення законів Руська правда.

10 жовтня – Всесвітній день психічного здоров’я

Вперше його почали відзначати у 1992 році за ініціативою Всесвітньої федерації психічного здоров’я. Він покликаний підвищувати рівень обізнаності про проблеми психічного здоров’я та мобілізувати зусилля на підтримку кращого психічного здоров’я.

10 жовтня – День працівників стандартизації та метрології

Це професійне свято було встановлене указом президента у 2002 році, враховуючи вагомий внесок працівників сфери стандартизації та метрології у розвиток економіки держави.

11 жовтня – День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби

Сьогодні санітарно-епідеміологічна служба посідає ключове місце в системі охорони здоров’я кожної країни. В Україні свято з’явилося у 2004 році.

11 жовтня – День художника

Це професійне свято відзначається щороку у другу неділю жовтня. Встановлене воно було на офіційному рівні у 1998 році, враховуючи роль українських художників в розвитку образотворчого мистецтва.

14 жовтня – День захисника України і День Українського козацтва

Це свято є державним офіційним вихідним. Воно з’явилося у 2014 році. Обрали 14 жовтня не випадково. Саме на цей день припадає свято Покрови Пресвятої Богородиці, яка вважалася заступницею українських козаків.

18 жовтня – День працівників харчової промисловості

Щороку відзначається у третю неділю жовтня. Цей день почали святкувати ще з 1966 році, в Україні відповідний указ з’явився у 1995 році.

20 жовтня – Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози

Указ про святкування цього дня президент підписав у 2005 році. Це було зроблено для того, щоб звернути увагу жінок на серйозність ризиків захворювання на рак молочної залози, поінформувати їх про вирішальні чинники у запобіганні раку грудей, про профілактику і лікування цього захворювання.

28 жовтня – День визволення України від фашистських загарбників

У цей день у 1944 році армія СРСР і УПА остаточно вигнала війська Німеччини та її союзників за межі сучасної території України.

Тому 28 жовтня вшановують пам’ять всіх українців, які загинули у цій боротьбі за визволення, покладаючи квіти до пам’ятників

31 жовтня – Міжнародний день Чорного моря

Цей день з’явився у 1996 році. Тоді урядові організації Болгарії, Румунії, Росії, Туреччини, Грузії та України підписали Стратегічний план дій із відновлення та захисту Чорного моря.

Церковні свята у жовтні

Згідно з церковним календарем на жовтень 2020, 14 числа православні християни святкують одне з п’яти великих свят – це Покрова Пресвятої Богородиці.

У цей день віряни традиційно йдуть на службу до церкви і моляться Пресвятій Богородиці, щоб вона взяла їх під свій захист.