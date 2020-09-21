Переводити годинники на зимовий час в Україні будуть о 4.00 у ніч з 24 на 25 жовтня, з суботи на неділю.
Крутити стрілки годинника потрібно на годину назад. Це означає, що поспати можна буде на годину довше.
Однак на сучасних смартфонах, ноутбуках і смарт-годинниках час переводиться автоматично. Хоча перевірити ще раз самостійно зайвим не буде.
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Вперше годинник перевели у Великобританії у 1908 році. Причиною цього кроку стала економія електроенергії протягом доби.
В Україні вперше годинник перевели у 1981 році. У 2011 році перехід на зимовий і літній час хотіли скасувати, однак ініціатива не прижилася.
У світі перехід на зимовий і літній час практикують у 110 країнах.
Заборони до та після переведення годинників
Лікарі запевняють, що до і після переведення годинників не можна вживати алкоголь, ковбасу, а також смажені страви.
Щоб прискорити адаптацію до нового біоритму, варто два тижні контролювати свій раціон.
Що не можна робити до та після переведення годинників на зимовий час – читайте у нашому матеріалі.