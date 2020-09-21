Зростаючий місяць у вересні 2020 буде у перших числах, а також у другій половині місяця.

Згідно з календарем, світило буде зростати 1 вересня, це останній день перед повним місяцем, який припадає на 2 число.

Потім, після фази спадного місяця, настане молодик 17 вересня, і з 18 числа до кінця місяця світило знову буде зростаючим.

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Загалом у вересні буде 14 днів зростаючого місяця.

Цей період – чудовий час для нових починань, кардинальних змін у житті – від нової зачіски до переїзду. Астрологи радять змінювати роботу, заводити нові стосунки, купувати речі і вкладати гроші у проекти. Усі починання у цей період принесуть прибуток і хороші результати.

Гороскоп на 2020 рік

За прогнозами астрологів, 2020 рік – досить складний для всіх знаків зодіаку. Це період трансформацій і змін, коли кожному доведеться зіткнутися з труднощами, перебороти себе.

Однак будуть у році і позитивні моменти.

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