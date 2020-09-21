Магнітні бурі у жовтні 2020: дати магнітних бур

Сильні або середні магнітні бурі не очікується у жовтні 2020 року.

Однак у місяці все-таки будуть дні, коли відчуватимуться слабкі геомагнітні коливання.

Так, 1 жовтня будуть слабкі коливання, які відчують метеочутливі люди, а також гіпертоніки. Ця магнітна буря у жовтні буде відлунням сильних коливань наприкінці вересня.

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Також незначні коливання зафіксовані 11 жовтня.

Буря з дуже низькою інтенсивністю очікується і 29-30 жовтня. Однак вона може вплинути не тільки на метеозалежних, а й на тих, хто зазвичай не реагує на геомагнітні коливання.

Симптоми геомагнітних бур:

безсоння;

сонливість;

головний біль;

зростання або падіння тиску.

Як знизити вплив магнітних бурь на організм:

Відмовитися від алкоголю, жирної їжі та переїдання.

Ввести у свій раціон більше фруктів, в яких багато калію та магнію (журавлина, смородина, лимони, банани, родзинки, абрикоси).

Краще зменшити фізичні навантаження на серцево-судинну систему.

Під час стресу краще прийняти заспокійливе.

Пийте чай з м’ятою або мелісою.

Місячний календар на жовтень

У місячному календарі на жовтень рідко зустрічаються щасливі та сприятливі дні.

Це пов’язано з тим, що весь місяць ми будемо перебувати під впливом ретроградного руху Марса та Меркурія.