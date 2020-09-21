Магнітні бурі у жовтні 2020: дати магнітних бур

Сильні або середні магнітні бурі не очікується у жовтні 2020 року.
Однак у місяці все-таки будуть дні, коли відчуватимуться слабкі геомагнітні коливання.
Так, 1 жовтня будуть слабкі коливання, які відчують метеочутливі люди, а також гіпертоніки. Ця магнітна буря у жовтні буде відлунням сильних коливань наприкінці вересня.
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Також незначні коливання зафіксовані 11 жовтня.
Буря з дуже низькою інтенсивністю очікується і 29-30 жовтня. Однак вона може вплинути не тільки на метеозалежних, а й на тих, хто зазвичай не реагує на геомагнітні коливання.
Симптоми геомагнітних бур:
- безсоння;
- сонливість;
- головний біль;
- зростання або падіння тиску.
Як знизити вплив магнітних бурь на організм:
- Відмовитися від алкоголю, жирної їжі та переїдання.
- Ввести у свій раціон більше фруктів, в яких багато калію та магнію (журавлина, смородина, лимони, банани, родзинки, абрикоси).
- Краще зменшити фізичні навантаження на серцево-судинну систему.
- Під час стресу краще прийняти заспокійливе.
- Пийте чай з м’ятою або мелісою.
Місячний календар на жовтень
У місячному календарі на жовтень рідко зустрічаються щасливі та сприятливі дні.
Це пов’язано з тим, що весь місяць ми будемо перебувати під впливом ретроградного руху Марса та Меркурія.