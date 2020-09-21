У соціальній мережі Instagram користувачі можуть відзначати своє місце розташування як у “ДНР”, так і в “ЛНР”.

Якщо користувач вирішить завантажити відео або фото у свою стрічку новин, то може вільно поставити геолокацію “ДНР”, “ЛНР”, “Луганськ ЛНР”, “ДНР Новоросія” та інші.

Також користувачі соцмережі таку позначку можуть публікувати у своїх сторіс.



















Недогледіли? В Instagram та Facebook серед геолокацій є “ЛДНР” / 5 фотографий

Геолокації в Instagram користувачі можуть створювати самостійно. Для цього достатньо зареєструвати бізнес-сторінку в Facebook з назвою і розташуванням, яке вам необхідно.

Після цього геолокація буде доступна для вибору в Instagram. Крім того, її зможуть експлуатувати й інші користувачі.

Така ж ситуація спостерігається відповідно і в Facebook.







Недогледіли? В Instagram та Facebook серед геолокацій є “ЛДНР” / 2 фотографии

На Facebook подали до суду

У вересні 2020 року на Facebook Inc знову подали до суду через те, що компанія нібито шпигує за користувачами Instagram через камери їхніх мобільних телефонів.

Facebook відхилив претензію та заявив, що Instagram не використовує технологію розпізнавання облич.