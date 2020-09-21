Погода на 21 вересня 2020 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

У понеділок, 21 вересня, в Україні прогнозують суху та сонячну погоду.

Денна температура повітря місцями підвищиться на два-три градуси. Проте вночі буде прохолодно.

У південних областях – від +22 до +25. На півночі стовпчики термометрів показуватимуть +21, +23.

У східних та західних регіонах приблизно так само – від +20 до +24. У центрі країни очікується +21.

У Києві сьогодні без опадів, вдень прогнозують +22, +24.

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Похолодання у вересні 2020

Перше осіннє похолодання прийшло в Україну 18-19 вересня. В останні дні у західних, північних, східних і центральних областях температура знихувалася до +2 +8, а місцями були заморозки 0 -3.

Водночас середня добова температура знизилася на 10-12 градусів.

Синоптики прогнозують, що похолодання протримається до 22 вересня, а з 23-25 вересня температура поступово підвищуватиметься.