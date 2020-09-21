PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Різдво Пресвятої Богородиці – кращі привітання у віршах і картинках

Різдво Пресвятої Богородиці 2020 українці святкують 21 вересня.

У це світле свято народження Діви Марії заведено вітати найближчих і бажати їм усього найкращого.

Факти ICTV підготували кращі привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці у віршах і картинках.

Читайте: Різдво Богородиці: духовне значення свята

***

З Різдвом Пресвятої Богородиці!
Світлою вірою душа хай наповниться.
Вам бажаю любові, добра і терпіння,
Хай щастя у вашому домі множиться.

***

З Різдвом Пресвятої Богородиці,
Вітаю зі святом я вас,
Нехай завжди береже вас Марія,
Рятує від біди повсякчас.

***

З Різдвом Пресвятої Богородиці!
Нехай у душі розквітає добро,
Лише щастям серце наповниться,
І благодать загляне у вікно!

Різдво Пресвятої Богородиці 2020 в Україні: привітання у віршах і картинках

Різдво Пресвятої Богородиці 2020 в Україні: привітання у віршах і картинках

Різдво Пресвятої Богородиці 2020 в Україні: привітання у віршах і картинках

Різдво Пресвятої Богородиці 2020 в Україні: привітання у віршах і картинках

Різдво Пресвятої Богородиці 2020 в Україні: привітання у віршах і картинках

Календар церковних свят на 2020 рік

Крім Різдва Пресвятої Богородиці, у вересні українців чекає ще два великих свята – Воздвиження Хреста Господнього 27 числа і день, коли шанують пам’ять Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії, – 30 числа.

Чимало церковних свят буде і у жовтні.

Детальний календар церковних свят на 2020 рік дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка