Різдво Пресвятої Богородиці 2020 в Україні: привітання у віршах і картинках

Різдво Пресвятої Богородиці 2020 українці святкують 21 вересня.

У це світле свято народження Діви Марії заведено вітати найближчих і бажати їм усього найкращого.

Факти ICTV підготували кращі привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці у віршах і картинках.

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З Різдвом Пресвятої Богородиці!

Світлою вірою душа хай наповниться.

Вам бажаю любові, добра і терпіння,

Хай щастя у вашому домі множиться.

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З Різдвом Пресвятої Богородиці,

Вітаю зі святом я вас,

Нехай завжди береже вас Марія,

Рятує від біди повсякчас.

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З Різдвом Пресвятої Богородиці!

Нехай у душі розквітає добро,

Лише щастям серце наповниться,

І благодать загляне у вікно!

Календар церковних свят на 2020 рік

Крім Різдва Пресвятої Богородиці, у вересні українців чекає ще два великих свята – Воздвиження Хреста Господнього 27 числа і день, коли шанують пам’ять Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії, – 30 числа.

Чимало церковних свят буде і у жовтні.

Детальний календар церковних свят на 2020 рік дивіться у матеріалі Фактів ICTV.