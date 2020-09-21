Різдво Пресвятої Богородиці 2020 в Україні: привітання у віршах і картинках

Різдво Пресвятої Богородиці 2020 українці святкують 21 вересня.
У це світле свято народження Діви Марії заведено вітати найближчих і бажати їм усього найкращого.
Факти ICTV підготували кращі привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці у віршах і картинках.
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З Різдвом Пресвятої Богородиці!
Світлою вірою душа хай наповниться.
Вам бажаю любові, добра і терпіння,
Хай щастя у вашому домі множиться.
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З Різдвом Пресвятої Богородиці,
Вітаю зі святом я вас,
Нехай завжди береже вас Марія,
Рятує від біди повсякчас.
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З Різдвом Пресвятої Богородиці!
Нехай у душі розквітає добро,
Лише щастям серце наповниться,
І благодать загляне у вікно!
Календар церковних свят на 2020 рік
Крім Різдва Пресвятої Богородиці, у вересні українців чекає ще два великих свята – Воздвиження Хреста Господнього 27 числа і день, коли шанують пам’ять Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії, – 30 числа.
Чимало церковних свят буде і у жовтні.
Детальний календар церковних свят на 2020 рік дивіться у матеріалі Фактів ICTV.