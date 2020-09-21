Різдво Пресвятої Богородиці – листівки з привітаннями

21 вересня православні християни святкують одне з найбільших свят у календарі – Різдво Пресвятої Богородиці.

У цей світлий день народження Діви Марії заведено вітати найближчих і бажати їм усього найкращого.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці у листівках.

Читайте: Різдво Богородиці: духовне значення свята

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Календар церковних свят на 2020 рік

Крім Різдва Пресвятої Богородиці, у вересні українців чекає ще два великих свята – Воздвиження Хреста Господнього 27 числа і день, коли шанують пам’ять Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії, – 30 числа.

Чимало церковних свят буде і у жовтні.

Детальний календар церковних свят на 2020 рік дивіться у матеріалі Фактів ICTV.