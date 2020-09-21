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Факти / Lifestyle

Різдво Пресвятої Богородиці – що не можна робити

Різдво Пресвятої Богородиці 2020, яке українці відзначають 21 вересня, вважається великим церковним святом.

Через це цього дня існує низка заборон.

Що не можна робити на Різдво Пресвятої Богородиці:

  • не можна сваритися, ображати один одного, конфліктувати та навіть думати недобре про когось;
  • не варто цього дня влаштовувати пишні гуляння, зловживати алкоголем та переїдати;
  • небажано займатися важкою фізичною працею, яку можна відкласти.

Читайте: Різдво Богородиці: духовне значення свята

Цей день краще провести у молитвах, бажано відвідати церкву.

Календар церковних свят на 2020 рік

Окрім Різдва Пресвятої Богородиці, у вересні залишилося ще два великих свята – Воздвиження Хреста Господнього та день, коли шанують пам’ять святих Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії.

Перше припадає на 27 число, друге – на 30.

Повний календар церковних свят на 2020 рік дивіться на Фактах ICTV.

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