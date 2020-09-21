21 вересня відзначається велике церковне свято – Різдво Пресвятої Богородиці. Марія народилася в сім’ї благочестивих Іоакима і Анни, які, доживши до старості, були бездітними, але невблаганно молили Господа послати їм немовля.
І, нарешті, Господь почув їхні благання, пославши Ганні вагітність.
– Господь почув молитви твої, ти зачнеш і народиш, і про потомство твоє будуть говорити в усьому світі.
У народі 21 вересня здавна називають святом врожаю – Осеніни – і Другою Пречистою, дуже люблять і широко святкують.
Читайте: Різдво Богородиці: духовне значення свята
Іменини 21 вересня відзначають: Єгора, Марії, Івана, Георгія та Яна.
Прикмети на 21 вересня
- тепло – осінь буде довгою й сухою;
- нічне небо зоряне – до холодів;
- туман уранці – до мінливої погоди;
- птахи низько літають – до похолодання, високо – до потепління;
- дощ – такою буде погода ще сорок днів.
Що не можна робити 21 вересня
- Їсти м’ясо та пити алкоголь;
- Займатися фізичною працею;
- Сваритися;
Всі державні свята в 2020 році дивіться у матеріалі Фактів ICTV.