21 вересня відзначається велике церковне свято – Різдво Пресвятої Богородиці. Марія народилася в сім’ї благочестивих Іоакима і Анни, які, доживши до старості, були бездітними, але невблаганно молили Господа послати їм немовля.

І, нарешті, Господь почув їхні благання, пославши Ганні вагітність.

– Господь почув молитви твої, ти зачнеш і народиш, і про потомство твоє будуть говорити в усьому світі.

У народі 21 вересня здавна називають святом врожаю – Осеніни – і Другою Пречистою, дуже люблять і широко святкують.

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Іменини 21 вересня відзначають: Єгора, Марії, Івана, Георгія та Яна.

Прикмети на 21 вересня

тепло – осінь буде довгою й сухою;

нічне небо зоряне – до холодів;

туман уранці – до мінливої погоди;

птахи низько літають – до похолодання, високо – до потепління;

дощ – такою буде погода ще сорок днів.

Що не можна робити 21 вересня

Їсти м’ясо та пити алкоголь;

Займатися фізичною працею;

Сваритися;

Всі державні свята в 2020 році дивіться у матеріалі Фактів ICTV.