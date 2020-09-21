Вихідні у вересні 2020: скільки будуть відпочивати українці

У вересні 2020 українці відпочиватимуть вісім днів. Водночас державних свят, які б випали на будній день та стали вихідними – у цьому місяці немає.

Вересень має 30 днів, з них 22 робочих, решта – вихідні.

1 вересня Україна святкуватиме День знань. У цей день дітки підуть в школу після літніх канікул.

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Також відзначають такі свята:

6 вересня – Міжнародний день підприємця;

8 вересня – День солідарності журналістів;

13 вересня – День танкіста;

17 вересня – День рятувальника;

На 27 вересня припадає одразу три свята – День машинобудівника, День туризму і День вихователя.

30 вересня відзначають День перекладача та День бібліотек.

Календар церковних свят на вересень 2020

У вересні християнський світ святкуватиме два великих свята:

Різдво Пресвятої Богородиці, яке припадає на 21 вересня;

Воздвиження Хреста Господнього, яке припадає на 27 вересня.

Повний календар церковних свят на вересень 2020 покаже іменини або святу у честь святого на щодень.