PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Видавця ігор Fallout, Doom і The Elder Scrolls купила Microsoft

Компанія Microsoft купила холдинг ZeniMax Media, яка володіє студією відеоігор Bethesda Softworks.

Про це повідомляється в офіційному блозі Xbox.

В рамках угоди під контроль Microsoft перейшли розробники ігор The Elder Scrolls, Fallout, Doom, Quake,, Prey, Wolfenstein, Ghostwire Tokyo та інших.

За даними порталу The Verge, компанію купили за $7,57 млрд. Це рекордний продаж у світовій індустрії відеоігор.

Читайте: Avengers і Mafia: у що пограти у вересні 2020

В офіційному повідомленні не вказується, чи стануть гри ексклюзивами для Xbox і PC. І чи їх далі можна буде пограти на інших консолях.

Microsoft показала нову Xbox Series S 

Компанія Microsoft представила Xbox Series S – молодшу версію Xbox нового покоління.

Приставку називають найменшим Xbox в історії. Базовий варіант Xbox Series S коштуватиме $300 (8 363 грн. – Ред.).

У комплект входить бездротової геймпад Xbox, а також кабель HDMI.

Джерело: Хbox, The Verge

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка