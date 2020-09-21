Видавця ігор Fallout, Doom і The Elder Scrolls купила Microsoft

Компанія Microsoft купила холдинг ZeniMax Media, яка володіє студією відеоігор Bethesda Softworks.
Про це повідомляється в офіційному блозі Xbox.
В рамках угоди під контроль Microsoft перейшли розробники ігор The Elder Scrolls, Fallout, Doom, Quake,, Prey, Wolfenstein, Ghostwire Tokyo та інших.
За даними порталу The Verge, компанію купили за $7,57 млрд. Це рекордний продаж у світовій індустрії відеоігор.
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В офіційному повідомленні не вказується, чи стануть гри ексклюзивами для Xbox і PC. І чи їх далі можна буде пограти на інших консолях.
Microsoft показала нову Xbox Series S
Компанія Microsoft представила Xbox Series S – молодшу версію Xbox нового покоління.
Приставку називають найменшим Xbox в історії. Базовий варіант Xbox Series S коштуватиме $300 (8 363 грн. – Ред.).
У комплект входить бездротової геймпад Xbox, а також кабель HDMI.