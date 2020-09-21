Вихідні на День захисника України та Покрову Пресвятої Богородиці триватимуть один день .

14 жовтня припадає у 2020 році на середу, тому українці матимуть один вихідний.

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Цього дня в Україні відзначають одразу три свята – церковне свято Покрова Пресвятої Богородиці, День українського козацтва та День захисника України.

У 2015 році День захисника України почали святкувати на державному рівні, тому у цей день, 14 жовтня, українці мають додатковий вихідний.

Вихідні у 2020 році

Вихідні у 2020 році налічують багато додаткових днів для відпочинку. Загалом до звичайних вихідних сумуються ще 12 додаткових.

Українці відпочиватимуть на такі свята: Новий рік, Різдво, Міжнародний жіночий день, Великдень, День праці, День перемоги, Трійця, День Конституції України, День незалежності України, День захисника України та Різдво Христове.