Сайти де можна дивитися фільми і серіали онлайн - СПИСОК

Де в Україні можна легально дивитися кіно та серіали онлайн і скільки це коштує – читайте в матеріалі.

Netflix

Він працює в Україні з 2016 року. У бібліотеці Netflix сотні оригінальних фільмів і серіалів, а також ліцензований контент.

В українському Netflix близько 200 серіалів та 570 фільмів. Частина контенту супроводжується українськими субтитрами.

Вартість: від €7,99 до €11,99

Amazon Prime

Також працює в Україні з 2016 року. У його бібліотеці близько 700 фільмів і серіалів. Серед них є як оригінальний, так і ліцензований контент.

Вартість: €5,99 на місяць

Apple TV+

Сервіс запустили у 2019 році. Тут є фільми та серіали з українськими субтитрами. Бібліотека Apple TV+ поки не надто різноманітна. Але в разі купівлі нового iPhone, iPad або Mac підписка на рік дається безкоштовно. Також підписка включена в студентський тариф Apple Music.

Вартість: $5 на місяць

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Takflix

Український проект, який окремо надає для перегляду кожен фільм. У бібліотеці поки є три картини: Безлюдна Країна, Гуцулка Ксеня, Співає Івано-Франкіськтеплокомуненерго.

Вартість: прокат фільму – 60 грн/7 днів

MEGOGO

Медіаресурс, який працює з 2011 року. У каталозі є телеканали, серіали і кіно, а також доступ до підкастів. Також є можливість окремо купувати фільм (від 80 до 300 грн) і орендувати його (від 40 до 80 грн на два дні).

Вартість: від 80 до 197 грн/місяць за підписку

OLL TV

Сервіс, де можна дивитися як телебачення, так і контент за запитом.

Вартість: від 80 грн

Sweet.TV

Сервіс з доступом до телеканалів, фільмів та серіалів. В бібліотеці є до 5 тис. фільмів та понад 200 каналів.

Вартість: від 80 до 197 грн

Kyivstar TV

Інтернет-телебачення. Крім українських і зарубіжних телеканалів, бібліотека нараховує 7 тис. фільмів і серіалів.

Вартість: від 80 до 220 грн місяць

YouTube

У сервісі можна легально купувати або орендувати кіно. Оренда стартує від 20 грн, купівля може перевищувати 500 грн.

Teleportal

Українські шоу, програми і серіали телеканалів групи Star Light Media, зокрема СТБ, ICTV, Нового телеканалу можна дивитися як на сайті Teleportal, так і завантаживши додаток.

У додатку Teleportal Video можна не тільки дивитися відео без реклами, але і отримати доступ до прямих ефірів шести телеканалів групи Star LightMedia (СТБ, ICTV, Новий канал, ОцеТБ, М1 і М2). Для цього достатньо зареєструватися на сайті teleportal.ua і обрати потрібний варіант підписки Teleportal без реклами або Teleportal Все твоє ТВ.

Перший місяць підписки ви отримуєте безкоштовно.

Нагадаємо, у Києві з 12 березня через запровадження карантину обмежать проведення масових заходів: концертів, конференцій, кіносеансів.