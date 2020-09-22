22 вересня – Всесвітній день без автомобіля, покликаний пропагувати більш екологічні способи пересування.

Фахівці відзначають, що і велосипеди, й інший альтернативний транспорт користується підвищеним попитом в Україні.

Найпопулярніші – велосипеди, самокати та скейтборди.

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За даними маркетплейса Bigl.ua, в 2020 році велосипеди в інтернеті купують вдвічі частіше, ніж у попередньому.

В середньому на них витрачають 3,5 тис. грн. Зазвичай вибирають універсальні моделі, на яких зручно пересуватися як в парку, так міськими дорогами.

Водночас у два-чотири рази (у залежності від категорії) збільшилася кількість замовлень на аксесуари і комплектуючі для велосипедів: шини, багажники та кошики, дитячі велокрісла та ліхтарі.

Другий за популярністю екологічний транспорт – це самокати. Влітку 2020 їх замовляли в 3,5 більше, ніж у 2019-му. Хоча ціна піднялася на 20% – в середньому 1 400 грн. Дорожче коштують електросамокати – від 5,5 до 30 тис. грн в залежності від моделі та виробника.

– Активний попит на велосипеди і самокати почався навесні. Магазини зі спортивними товарами були закриті, тому навіть ті, хто не звик купувати в інтернеті, робили онлайн-замовлення. Популярність альтернативного особистого транспорту продовжувала зростати і все літо, тому що люди хотіли більше часу проводити на свіжому повітрі, – розповів Олександр Бондаренко, головний аналітик маркетплейса Bigl.ua.

Найбільше зростання попиту цього літа було на скейтборди і ролерсерфи – їх стали купувати онлайн у шість разів частіше. Водночас середня ціна на них знизилася на 15% в порівнянні з минулим роком (на 485 грн). Але купують їх переважно для активного відпочинку підліткам.

Крім того, у 2,5 рази зросла кількість замовлень на запчастини і аксесуари для самокатів і скейтбордів. На змінні колеса, чохли або підшипники витрачають близько 340 грн.

Попит на б/у електросамокати, велосипеди і гіроскутери

Користуються попитом і б/у велосипеди, і самокати (особливо електро) в хорошому стані. За даними гіперпростору оголошень IZI.ua, на початку літа попит на такі товари збільшився втричі.

Протягом усього літа найчастіше шукали саме велосипеди, зокрема спортивні моделі. Майже новий велосипед і аксесуари до нього можна купити через оголошення вдвічі дешевше, ніж в магазині – за 1,5 тис. грн. Також можна знайти раритетні та унікальні моделі велосипедів, які збиралися колишнім власником вручну.

У 1,5 рази в порівнянні з весною виріс попит на електросамокати. З рук найчастіше купують недорогі моделі, що складаються. Популярними є і сидіння для електросамокатів, за допомогою яких можна їздити як на скутерах. Ціна залежить від моделі та пробігу – в середньому близько 5 тис. грн.

– Електросамокати і електровелосипеди зараз на піку популярності. Це недорогий особистий транспорт, на якому зручно пересуватися містом на невеликі відстані, особливо з урахуванням заторів. Тому, щоб не переплачувати, їх часто купують через оголошення, а потім продають, якщо не підходить, – розповіла Ольга Хмеленко, керівник маркетингу гіперпростору оголошень IZI.ua.

Оголошень щодо продажу сігвеїв та гіроскутеров вдвічі менше, якщо порівнювати з самокатами, і вони користуються меншою популярністю. Ціна залежить від стану – від 600 грн до 7 тис. грн.

Джерело: Bigl.ua, IZI.ua