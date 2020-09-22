День осіннього рівнодення у 2020 році припадає на вівторок, 22 вересня. В цю добу тривалість дня і ночі однакові.

День осіннього рівнодення 2020 свідчить про закінчення літа, а зима починає набирати силу.

Крім того, у період осіннього рівнодення день і ніч стають рівними за тривалістю.

Ми підготували для вас яскраві картинки до Дня осіннього рівнодення.

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Свята у жовтні

Календар свят на жовтень 2020 має досить багато різних визначних дат. Так, 1 жовтня відзначають День ветерана і День громадян похилого віку.

А у неділю, 4 жовтня, відзначають День учителя.