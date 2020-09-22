PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Іоаким і Анна: яке свято сьогодні, 22 вересня

22 вересня православні віряни згадують батьків Діви Марії (Богородиці) — святих Іоакима та Анну.

У народі Анну і Іоакима вважають покровителями породіль і бездітних, адже вони самі досить довго не могли зачати дитину.

Це все ж таки сталося, коли Іоаким відправився у пустелю на 40 днів для молитви, де ангел повідомив йому, що у них із Анною народиться дочка.

22 вересня іменини відзначають власники таких імен: Яким, Анна, Йосип, Микита, Северин, Фома.

Народні прикмети

  • Багато павутини – до погожої осені та морозної зими.
  • Сніг, який випав сьогодні, обіцяє поганий урожай в наступному році.
  • Якщо з модрини ще не всі голки обсипалися, то взимку буде багато снігу, але він буде швидко танути.
  • Багато лушпиння на цибулі – зима буде холодною.
  • Листя з вишні ще не опало – до теплої погоди.

Читайте: Календар свят на вересень 2020

Що не можна робити

У цей день не можна лаятися, лихословити і засуджувати людей.

Сьогодні не можна позичати гроші, інакше вони перестануть водитися.

Про те, які державні свята у 2020 році чекають українців, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка