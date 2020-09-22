22 вересня православні віряни згадують батьків Діви Марії (Богородиці) — святих Іоакима та Анну.

У народі Анну і Іоакима вважають покровителями породіль і бездітних, адже вони самі досить довго не могли зачати дитину.

Це все ж таки сталося, коли Іоаким відправився у пустелю на 40 днів для молитви, де ангел повідомив йому, що у них із Анною народиться дочка.

22 вересня іменини відзначають власники таких імен: Яким, Анна, Йосип, Микита, Северин, Фома.

Народні прикмети

Багато павутини – до погожої осені та морозної зими.

Сніг, який випав сьогодні, обіцяє поганий урожай в наступному році.

Якщо з модрини ще не всі голки обсипалися, то взимку буде багато снігу, але він буде швидко танути.

Багато лушпиння на цибулі – зима буде холодною.

Листя з вишні ще не опало – до теплої погоди.

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Що не можна робити

У цей день не можна лаятися, лихословити і засуджувати людей.

Сьогодні не можна позичати гроші, інакше вони перестануть водитися.

Про те, які державні свята у 2020 році чекають українців, читайте у матеріалі Фактів ICTV.