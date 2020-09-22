Коли Хеловін 2020 – дата свята

Хеловін – це свято в пам’ять про мертвих, яке щорічно відзначається ввечері 31 жовтня.

У 2020 році Хеловін відбудеться за планом – у суботу, 31 жовтня.

Хеловін – це суміш звичаїв язичницького і християнського походження. Він виник із давнього кельтського сезонного свята, присвяченого закінченню збору врожаю і поминанню померлих (відомий як Самайн), який відзначається від заходу Сонця 31 жовтня до заходу Сонця 1 листопада.

Хоча Хеловін не є офіційним святом, його відзначають у низці країн в усьому світі, в першу чергу на Заході (Північна Америка і Європа), але також все частіше і в азіатських країнах, оскільки він надає комерційні можливості.

У США це фестиваль з другими за величиною споживчими витратами після Різдва.

За Хеловіном слідує День усіх святих 1 листопада і День поминання покійних 2 листопада. Разом три дні поминання померлих утворюють триденство Хеловіна.

У сучасному світі на це свято люди влаштовують вечірки, головним атрибутом яких є зловісні костюми зомбі, вампірів та іншої нечесті.

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Хеловін в Україні

Велесову ніч або український Хеловін, за легендою, також відзначали в ніч із 31 жовтня на 1 листопада.

У дохристиянські часи на Велесову ніч люди закликали до себе в будинок душі предків, тому що вважалося, що саме в цю ніч вони приходять у наш світ, щоб відвідати нащадків.

Українці в своїх будинках накривали стіл, за яким збиралися всією сім’єю на вечерю.