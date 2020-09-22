День ангела Анни відзначають 38 разів на рік, зокрема сьогодні, 22 серпня.

У цей день православні українці згадують батьків Діви Марії (Богородиці) – святих Іоакима і Анну.

Тому Анну вважають покровителькою сім’ї, породіль і бездітних.

Це ім’я у перекладі зі староєврейського означає благодать і хоробрість.

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Анни відрізняються добротою, милосердям, мудрістю і правдолюбством, які проявляються з самого дитинства.

Вони також дуже вірні подруги, дружини, берегині домашнього вогнища і хороші господині.

Привітайте з днем ​​ангела Анни своїх близьких з таким ім’ям гарною листівкою.

У календарі свят на вересень 2020 залишається дві важливі дати – 27 вересня (Воздвиження Хреста Господнього) і 30 вересня (День пам’яті мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії).

Є в ньому і професійні свята: 27 вересня (День туризму), 27 вересня (День машинобудівника) і 30 вересня (Всеукраїнський день бібліотек).