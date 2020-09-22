Похолодання в Україні: коли нагрянуть перші заморозки

Синоптики попередили, що в Україну завітають перші заморозки.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Різке зниження температури очікується вночі 22 вересня у східних регіонах країни.
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– За даними Укргідрометцентру, 22 вересня в Україні утримається прохолодна погода. Вночі 22 вересня у східних областях заморозки на поверхні ґрунту 0-5°, – зазначили у ДСНС.
З 23-25 вересня прогнозують поступове підвищення температури.
Погода у жовтні
Синоптики прогнозують, що погода в Україні у жовтні ставатиме дедалі прохолоднішою. Місцями вже розпочнеться активний сезон дощів.
Середня температура повітря в Україні вдень опуститься до рівня +15 градусів.