Похолодання в Україні: коли нагрянуть перші заморозки

Синоптики попередили, що в Україну завітають перші заморозки.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Різке зниження температури очікується вночі 22 вересня у східних регіонах країни.

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– За даними Укргідрометцентру, 22 вересня в Україні утримається прохолодна погода. Вночі 22 вересня у східних областях заморозки на поверхні ґрунту 0-5°, – зазначили у ДСНС.

З 23-25 вересня прогнозують поступове підвищення температури.

Погода у жовтні

Синоптики прогнозують, що погода в Україні у жовтні ставатиме дедалі прохолоднішою. Місцями вже розпочнеться активний сезон дощів.

Середня температура повітря в Україні вдень опуститься до рівня +15 градусів.