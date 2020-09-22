Осіннє рівнодення у 2020 році припадає на 22 вересня. Воно розпочнеться близько 14.31 за київським часом.

Саме цього дня, 22 вересня, центр Сонця переходить з північної півкулі на південну. А довжина дня та ночі складає однакову кількість годин – 12.

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Заборони

22 вересня на осіннє рівнодення не бажано розпочинати нові справи, адже вони не увінчаються успіхом.

За давніми традиціями, у цей день не можна сваритись та створювати конфлікти. Вважається, що так вдача та добробут можуть покинути ваш дім.

Усі негативні емоції потрібно відкинути в осіннє рівнодення, оскільки вони можуть зруйнувати хорошу енергетику у цей магічний день.

В осіннє рівнодення не варто відмовляти гостям, навпаки потрібно запрошувати до себе в дім за стіл та частувати стравами.

Прикмети

Вважається, що яка погода буде 22 вересня на день осіннього рівнодення, такою буде уся осінь.

Якщо горобина гарно вродила, а у гронах багато ягід – зима буде холодною та суворою. Українці вірили, що зірвана горобина допомагає вберегти дім від нечистої сили та поганих людей. Тому здавна грона з листками викладали на підвіконня у хатах.

Коли на осіннє рівнодення птахи починають відлітати у теплі краї, це означає, що зима буде рання з міцними морозами.

Саме 22 вересня на осіннє рівнодення усі прохання, молитви та бажання мали здійснитись.

Календар церковних свят у жовтні

У календарі церковних свят на жовтень 2020 налічується сім пам’ятних дат. Найважливіша дата у другому місяці осені – Покрова Пресвятої Богородиці, яку святкується 14 жовтня.

У цей день віряни мають дотримуватися одноденного посту.

Окрім цього, 14 жовтня українці святкують День захисника України та День українського козацтва.