Осіннє рівнодення у 2020 році припадає на 22 вересня. Воно розпочнеться близько 14.31 за київським часом.
Саме цього дня, 22 вересня, центр Сонця переходить з північної півкулі на південну. А довжина дня та ночі складає однакову кількість годин – 12.
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Заборони
22 вересня на осіннє рівнодення не бажано розпочинати нові справи, адже вони не увінчаються успіхом.
За давніми традиціями, у цей день не можна сваритись та створювати конфлікти. Вважається, що так вдача та добробут можуть покинути ваш дім.
Усі негативні емоції потрібно відкинути в осіннє рівнодення, оскільки вони можуть зруйнувати хорошу енергетику у цей магічний день.
В осіннє рівнодення не варто відмовляти гостям, навпаки потрібно запрошувати до себе в дім за стіл та частувати стравами.
Прикмети
Вважається, що яка погода буде 22 вересня на день осіннього рівнодення, такою буде уся осінь.
Якщо горобина гарно вродила, а у гронах багато ягід – зима буде холодною та суворою. Українці вірили, що зірвана горобина допомагає вберегти дім від нечистої сили та поганих людей. Тому здавна грона з листками викладали на підвіконня у хатах.
Коли на осіннє рівнодення птахи починають відлітати у теплі краї, це означає, що зима буде рання з міцними морозами.
Саме 22 вересня на осіннє рівнодення усі прохання, молитви та бажання мали здійснитись.
Календар церковних свят у жовтні
У календарі церковних свят на жовтень 2020 налічується сім пам’ятних дат. Найважливіша дата у другому місяці осені – Покрова Пресвятої Богородиці, яку святкується 14 жовтня.
У цей день віряни мають дотримуватися одноденного посту.
Окрім цього, 14 жовтня українці святкують День захисника України та День українського козацтва.