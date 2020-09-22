Осіннє рівнодення в 2020 припадає на 22 вересня, хоча зазвичай його святкують 23 числа. Дата перемістилася, бо зараз високосний рік.

У момент осіннього рівнодення, який настає приблизно о 14.30 за київським часом, центр Сонця перейде з північної півкулі в південну. Це означає початок астрономічної осені.

У цю добу тривалість дня і ночі однакові, а з 22 вересня день ставатиме коротшим до самого зимового сонцестояння.

У народі вірили в магічні властивості цього дня, тому проводили різні ритуали і обряди, загадували бажання, вірячи в їх здійснення.

День осіннього рівнодення – ритуали

Дівчатам і жінкам треба вмитися водою до світанку, щоб залишатись молодими і красивими до самої старості. Цей ритуал підійде і тим, хто хоче знайти своє кохання.

Дитина буде здоровою весь рік, якщо облити її водою на порозі будинку.

Залучити кохання допоможе ще один простий ритуал. Для цього потрібно для якогось особистого предмета, наприклад, зубної щітки, подушки або рушника, придбати пару. Тобто це річ, якою користуватиметься ваша майбутня друга половинка.

У наших предків також був популярний обряд очищення через спалювання старих непотрібних речей. Вони вірили, що разом з ними згорять нещастя.

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А для позбавлення від невдач, страхів, боргів, нещасливого кохання та токсичних стосунків потрібно написати на аркуші паперу все, що затьмарює життя, і спалити.

Щоб захистити себе і близьких від усього недоброго, потрібно 22 вересня зірвати і принести в будинок гілку горобини. Ці плоди стануть прекрасним оберегом від зла і неприємностей.

Якщо хочете, щоб у гаманці водилися гроші, тричі перерахуйте всю готівку, а потім подякуйте Богові за наявні заощадження і попросіть допомоги на майбутнє.

Для залучення удачі заведено пригощати друзів, приятелів і колег яблуками.

Зимове сонцестояння 2020

У 2020 році зимове сонцестояння відбудеться 22 грудня. Тобто ніч з 21 на 22 число буде найдовшою в році, а день – найкоротшим.

На зимове сонцестояння Сонце займає найнижчу точку щодо земного горизонту.