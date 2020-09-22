У день осіннього рівнодення – 22 вересня – настає астрономічна осінь, календарна прийшла 1 числа.

Це станеться о 14.31 за київським часом – Сонце перетне небесний екватор і перейде з північної півкулі в південну. Сьогодні день дорівнює ночі, і тепер буде зменшуватися до зимового сонцестояння – 22 грудня.

Компанія Google присвятила цій події святковий дудл – Щасливої ​​осені 2020.

На ньому зображена яскрава повітряна куля, яку підхоплює вихор з жовтого листя.

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Факти ICTV теж пропонують привітати близьких, друзів і колег з днем осіннього рівнодення 2020 яскравою листівкою з нашої добірки.

Календар свят на вересень 2020 багатий на свята, але без додаткових вихідних.

Найбільше в ньому професійних свят та церковних. До кінця місяця залишається дві важливі дати – 27 вересня (Воздвиження Хреста Господнього) та 30 вересня (День пам’яті мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії).

Фото: Google