Сезон збирання яблук в Україні йде повним ходом. Але фермери зізнаються, що поки врожай у цьому році набагато гірший, ніж минулого.

Проте це зовсім не означає, що українці залишаться без корисного фрукта. Вже за місяць у вітчизняних садах визріють пізні сорти, для цвітіння яких влітку була сприятливіша погода.

Фахівці заспокоюють, урожай сортового яблука в Україні понад 800 тис. тон. Чого цілком достатньо для власних потреб. Але високі ціни зберігаються. Пояснюють це попитом на фрукт під час пандемії коронавірусу. У підсумку кількість імпорту в Україні побила всі можливі рекорди.

Читайте: Неврожай яблук в Україні: причини та які будуть ціни

З експортом трохи складніше. Україна відправляє закордон лише 5% свіжих яблук. Така ситуація засмучує українських селекціонерів. Вони переконані, що наші яблука варті бути присутніми на полицях кращих магазинів світу. Окрім того, український фрукт набагато корисніший за імпортний, бо менше обробляється різноманітними хімікатами.

Зараз ціна на яблука у супермаркетах близько 25 грн за кілограм. А за прогнозами фахівців, у жовтні їх вартість ще більше просяде, бо на ринку з’являться пізні сорти. Тож без яблук, принаймні до кінця року, українці точно не залишаться.

Також думки експертів, щодо того як обирати фрукти та овочі розділились. Одні радять не брати ідеальні на вигляд фрукти. Інші ж наголошують на тому, що яблука мають бути гладкі, без нерівностей та неточностей.

Фото: Pixabay