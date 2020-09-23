День ангела Людмили 2020: дата, привітання та листівки

День ангела Людмили 2020 святкують двічі – 28 та 29 вересня.

У православному календарі день ангела Людмили – це дні, коли згадуються святі Людмила Петрова та Людмила Чеська.

Людмила Чеська – княгиня, за правління якої відбулося поширення християнства на території Чехії.

Людмила Петрова – російська священнослужителька, яку у 1937 році за відмову підтримати атеїзм розстріляли: вважається покровителькою дівчат з таким іменем, починаючи з 2000 року.

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Ім’я Людмила має старослов’янське походження та означає людям мила.

У День ангела Людмили Факти ICTV підготували кращі привітання в СМС і листівках.

***

Людмило! Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти проміння золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!

***

Сьогодні настали іменини

У Людмили, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріям тебе вінчає.

***

Ти, Людмило, наше чудо,

В світі кращої нема.

Добра ти і благородна,

І красива і мила.

З іменинами вітаєм,

І бажаєм ми в цей день:

Будь кохана і щаслива,

Гарних шлем тобі пісень!

Календар стрижок на вересень 2020

Факти ICTV склали місячний календар стрижок на вересень 2020, в якому описано значення кожного з днів першого місяця осені.

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