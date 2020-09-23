23 вересня святкують другий день осіннього рівнодення, а у Полтаві святкують День міста.
У церкві вшановують пам’ять нікейських єпископів Павла і Петра. Вони жили вони у IX столітті та боролися з язичниками та загинули мученицькою смертю від їх рук.
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У це день потрібно заготовляти горобину та вішати грона над дахами будинків від нечистої сили.
Іменини святкують: Андрій, Климент, Павло, Петро, Богуслав, Костянтин та Вертислав.
Що заборонено 23 вересня
- у цей день не можна лаятись;
- не варто розпочинати нову справу;
- не можна тримати образу.
Прикмети 23 вересня
- якщо багато вродило горобини — осінь буде дощова, а зима — морозна;
- гілочка горобини на столі приносить в дім щастя;
Свята у жовтні 2020
14 жовтня в Україні святкують День захисника, який цьогоріч припадає на середу. Відзначають свято на державному рівні, а отже воно є офіційним вихідним.
Загалом робочим буде 21 день, а відпочиватимуть українці 10 днів.
На державному рівні відзначатимуть 11 різних свят.
Календар свят на жовтень 2020 читайте ну нашому матеріалі.