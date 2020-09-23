23 вересня святкують другий день осіннього рівнодення, а у Полтаві святкують День міста.

У церкві вшановують пам’ять нікейських єпископів Павла і Петра. Вони жили вони у IX столітті та боролися з язичниками та загинули мученицькою смертю від їх рук.

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У це день потрібно заготовляти горобину та вішати грона над дахами будинків від нечистої сили.

Іменини святкують: Андрій, Климент, Павло, Петро, Богуслав, Костянтин та Вертислав.

Що заборонено 23 вересня

у цей день не можна лаятись;

не варто розпочинати нову справу;

не можна тримати образу.

Прикмети 23 вересня

якщо багато вродило горобини — осінь буде дощова, а зима — морозна;

гілочка горобини на столі приносить в дім щастя;

Свята у жовтні 2020

14 жовтня в Україні святкують День захисника, який цьогоріч припадає на середу. Відзначають свято на державному рівні, а отже воно є офіційним вихідним.

Загалом робочим буде 21 день, а відпочиватимуть українці 10 днів.

На державному рівні відзначатимуть 11 різних свят.

Календар свят на жовтень 2020 читайте ну нашому матеріалі.