Mi Smart Band 4 NFC з’явився у продажу в Україні. Компанія Xiaomi оголосила про запуск фітнес-браслету з функцією безконтактної оплати.

Україна стала однією з перших країн у світі, де Mi Smart Band 4 NFC вийшов у продаж.

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Гаджет є спільною розробкою Xiaomi та Mastercard та є доступним ексклюзивно для власників карток цієї платіжної системи.

Основні функції Mi Smart Band 4 NFC:

кольоровий OLED-дисплей;

великий запас автономної роботи;

водонепроникний корпус до 5 АТМ;

підтримка відстеження плавання;

управління музичним плеєром.

Головна особливість моделі фітнес-браслету — це NFC-чип. Завдяки йому можна сплачувати покупки через безконтактну оплату Mastercard.

Безконтактна оплата

Першими зможуть оцінити функцію безконтактної оплати через Mi Smart Band 4 NFC власники карток Mastercard від таких банків, як: А-Банк, Альфа-Банк Україна, Банк Восток, Ощадбанк, Приватбанк, Пумб, Укргазбанк, Concordbank, monobank, Ukrsibbank.

Для того, щоб налаштувати цю функцію, потрібно встановити на мобільний телефон додаток Mi Fit та додати банківську картку.

Щоб здійснити оплату через Mi Smart Band 4 NFC, треба перейти до меню Картки, обрати одну з карток та піднести браслет до терміналу.

Безпека

У разі втрати фітнес-браслету усі платежі захищені технологією токенізації Mastercard, завдяки якій номер картки замінюється на 16-значний токен.

Дані картки зберігаються в надійно захищеному NFC-чипі, розробленому компанією NXP. Несанкціонований доступ до даних картки неможливий, а на випадок втрати Mi Smart Band 4 NFC Xiaomi передбачила ряд захисних заходів, які вбережуть платіжні дані користувача.

Вартість

Mi Smart Band 4 NFC можна буде придбати з 23 вересня 2020 року за ціною 1 299 грн в авторизованих магазинах Mi Store і магазинах-партнерах Xiaomi.

Siri заговорить українською

22 вересня компанія Apple оголосила про вакансію україномовного аналітика для системи Siri. До основних критеріїв для кандидатів увійшли бездоганне знання української та англійської мов, розуміння українських діалектів та слухові навички.

У компанії повідомили, що людина на цій посаді слухатиме аудіоматеріали та стежитиме, як Siri використовує мову, оцінюючи якість її відповідей.

Джерело: Na chasi