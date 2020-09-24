24 вересня – День ангела Сергія. За однією з версій, це ім’я має римське коріння і означає знатний, людина високого походження. За іншою, воно з латинської перекладається як слуга Бога.

Власники цього імені дуже активні, легко знаходять спільну мову з людьми навколо. Однак вони дуже вразливі, що може бути мінусом, адже Сергії можуть занадто перейматися через проблеми.

Іменини Сергія у 2020 році припадають ще на 8, 20 і 23 жовтня, 29 листопада та 11 грудня.

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24 вересня Факти ICTV підготували кращі привітання у листівках з Днем ангела Сергія.

Календар церковних свят на 2020 рік

У вересні українців чекають ще два великих церковних свята – Воздвиження Хреста Господнього 27 числа і День пам’яті мучениць Віри, Надії, Любові та матеpи їхньої Софії 30 числа.

Чимало таких днів буде і у жовтні.

Детальний календар церковних свят на 2020 рік дивіться на Фактах ICTV.