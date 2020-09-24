Гороскоп на тиждень, з 21 до 27 вересня 2020, для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на тиждень з 21 до 27 вересня 2020 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Тиждень буде досить спокійним, проте 22 вересня Сонце переходить у знак Терези. Це буде проявлятися у занепаді життєвих сил і в бажанні реалізуватися за чужий кошт. Водночас зростає потяг до естетичних задоволень, прагнення до пізнання мистецтва, хочеться творити і створювати красиві речі.

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Починається хороший період для вирішення конфліктів і розбіжностей. спокій, умиротворення і врівноваженість зростають.

Гороскоп для Овнів

Для всього свій час – цей принцип допоможе вам вийти зі складних ситуацій. Ваша психічна сила вимагає виходу. Якщо цього не відбувається, то через перенапруження і неправильну емоційну реакцію на події, можливе виникнення психосоматичних ускладнень. Якщо розсудливо підходити до тих обставин, які виникають, можна багато чого змінити у своєму житті. Період підходить для коригування своєї діяльності, соціальної активності. Варто взяи до уваги те, що говорять представники старшого покоління, керівники. Вони можуть вам дати цінну пораду, їх досвід допоможе уникнути невдач. Тиждень несприятливий для відвідування офіційних інстанцій.

Гороскоп для Тельців

Обставини складаються відповідним чином, щоб усунути протиріччя. Особисті взаємини можуть проходити випробування на міцність, бо більшість людей стають критичними, нестриманим, часто властиві крайнощі у рішеннях і вчинках. Можуть змінитися плани щодо поїздок, відряджень, але це хороша можливість переглянути доцільність ваших планів, правильно розподілити час і черговість справ. Протягом тижня ви часто перебуваєте в центрі уваги, отримуєте захоплення навколишніх. Тому, щоб використовувати максимально можливості цього періоду, необхідно ідеально виглядати.

Гороскоп для Близнюків

Справи йдуть легко, без перешкод, однак це може вас розслабити. В результаті – втрата шансів і можливостей через лінь. Стартує хороший період для досліджень, вирішення ділових і фінансових питань, а також страхування, боргів, аліментів, спадщини. Можливе надходження таємної інформації, незвичайних звісток, минулі події нагадають про себе. Слушна нагода для будь-якого виду ділової та розумової діяльності, переговорів з впливовими людьми, обговорень і виступів, роботи з документами, укладання угод.

Гороскоп для Раків

Головний акцент у найближчий місячний місяць стоятиме на темах роботи, кар’єрі та здоров’ї. Впевненість і комфорт зараз залежать від ясності та порядку – не лише у речах, але і в думках, емоціях. Для інтелектуальної праці період несприятливий. Це саме можна сказати і про встановлення контактів з близькими людьми: відсутність взаєморозуміння, помилки і сумніви стануть головними пунктами розбіжностей. Вам складно давати об’єктивну оцінку подіям навколо, тому не поспішайте ухвалювати рішення та робити висновки. Також буде складно засвоїти нові знання.

Гороскоп для Левів

Велике значення у цей період приділяється питанням, які пов’язані з комунікацією та спілкуванням. Безліч клопоту і дрібних справ не залишають місця для свята. Багато часу займають розмови про здоров’я, збір інформації або консультації з фахівцями щодо цього. На роботі можуть змінитися ваші обов’язки або напрямок діяльності. Категоричність і вимогливість повинні піти на другий план. У цьому разі ви зможете вирішити давні питання. Сприятливий період для будь-яких справ і взаємин, але намагайтеся вислуховувати опонента, будувати свою бесіду так, аби партнеру було комфортно.

Гороскоп для Дів

З’являються можливості поліпшити свої ділові, соціальні, фінансові взаємини, зробити їх ефективнішими. Відкриваються можливості для переходу на нові рівні в усіх сферах. Відсунуті на тривалий період справи, протягом тижня можуть вирішитись. Сприятливий час для планування довгострокових проектів. Можна очікувати заохочення від керівництва, кар’єрного зростання, заступництва впливових осіб. Вдало реалізуються звернення в офіційні інстанції. Можливий певний матеріальний прогрес. Слушна нагода для вирішення юридичних справ, правових питань.

Гороскоп для Терезів

Ви здатні будь-яку ситуацію розглядати з різних точок зору, водночас, враховувати інтереси всіх сторін. Красиві слова і вчинки, зовнішня поступливість і те, що називають хорошими манерами, дозволяють домогтися від людей бажаного. Зростає талант керування людьми, ви здатні впливати на великі колективи. У цей період ви стаєте дещо залежними від емоцій і прихильностей, тому, обираючи, може віддати свій голос улюбленцю. Але варто у діловій сфері орієнтуватися на взаємну вигоду і користь, краще посилатися на професійні якості людини, це допоможе уникнути помилок.

Гороскоп для Скорпіонів

Якщо правильно використовувати можливості цього періоду, сконцентруватися на цілях, їх коригуванню, то ваша сила волі, винахідливість і натиск дадуть можливість багато чого змінити у житті та вдало вирішити ключові завдання. Скористайтеся цим часом для трансформації стилю і методів вашої роботи, взаємин з партнерами, заміни всього застарілого та непотрібного. Слушна нагода для звернення в офіційні органи, державні структури. Період сприятливий для того, щоб поліпшити свої романтичні або сімейні стосунки, розірвати рутинні зв’язки, відкинути у своєму житті все, що на цьому етапі заважає вашому розвитку.

Гороскоп для Стрільців

Настає сприятливий період внутрішньої гармонії. Дружні стосунки стануть міцнішими, вам забезпечений успіх у суспільному житті, а також у ромнтичних стосунках. Люди мистецтва відчують натхнення до нових творчих робіт. Щоб повністю використати цей сприятливий період, необхідно якомога більше перебувати у товаристві інших людей. Вдало складаються ділові стосунки з протилежною статтю. Можливий прибуток, невеликі премії від керівництва. Для поправки здоров’я, зміцнення бадьорості духу і душевних сил, зняття напруження і накопичених негативних емоцій, добре було б відвідати видовищні заходи.

Гороскоп для Козерогів

Можливі неприємні звістки, плутанина у службових питаннях, порушення трудового розпорядку, транспортні проблеми, дрібні невдачі, які розхитують нервову систему. Збільшується ймовірність неправильного розподілу коштів. Активізуються питання перерозподілу власності або доходів, роботи досить багато, хоча не можна сказати, що тиждень легкий, зате продуктивний. Слушна нагода для серйозних розмов з партнерами, особливо у професійній сфері. Важливо не вимагати від навколишніх занадто багато, інакше можна втратити їх симпатію та повагу. Дискусії можуть бути дуже конструктивними, якщо вистачить сил, не доводити процес до конфліктів.

Гороскоп для Водоліїв

Ви зможете подолати деякі перешкоди. Хороший період для укладення угод, реорганізації виробництва. Вдалими виявляться ділові візити, звернення до влади та в офіційні структури. Використовуйте цей період також для планування, нарад, відповідальних виступів. Однак будьте готові до того, що ви зіткнетеся із сильним опором інших думок та інтересів. Якщо ви подолаєте це напруження та розсудливо відповісте на провокаційні питання, то отримаєте серйозне зростання у кар’єрі та визнання колективу. Гарний вплив у цей період дають заняття спортом та активний відпочинок. Також, це сприятливий період для романтичних побачень. Ваша активність зростає, і це привертає до вас партнерів протилежної статі.

Гороскоп для Риб

Сприятливий період для творчої роботи, гармонійно проходять розмови з коханою людиною. Гарний час для усунення протиріч, налагодження взаємин з рідними і близькими. Можливе надходження таємної інформації, незвичайних звісток. Будь-який вид ділової та інтелектуальної діяльності, переговори з впливовими людьми, обговорення та виступи приносять результати. Можливі нові корисні зв’язки, незвичайний поворот у стосунках з колегами і партнерами. Значно зростає ваша впевненість і надійність, а також з’являються шанси для успішного завершення проектів. Вам відкриваються можливості для переходу на нові рівні в усіх сферах. Це період, коли успіх залежить від вашої витримки, спокою і концентрації.

Любовний гороскоп

Щоб побудувати щасливі та міцні стосунки у 2020 році, необхідно знати сильні і слабкі сторони вашого партнера, вподобання і те, що людині не подобається.

Також варто враховувати період знайомства та ваші побажання. Аби ви точно не помилилися у своєму виборі, Факти ICTV створили любовний гороскоп на 2020 рік.