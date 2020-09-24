У четвер, 24 вересня, в Україні переважатиме суха та сонячна погода, лише у західних областях можливі дощі з грозами.

Вночі температура повітря становитиме +7 +12 градусів, а на півдні – від +12 до +16.

Денна температура очікується в межах +22 +27.

У Києві сьогодні буде сухо, сонячно та тепло, від +24 до +26.

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Синоптик Наталка Діденко прогнозує відчутні дощі у найближчі вихідні, а також сильний вітер – до штормового.

Також, за її прогнозами, наступного тижня трохи похолодає.

Погода у жовтні 2020 в Україні

У жовтні середня температура повітря в Україні знизиться до +15, а під кінець місяця – до +9.

Водночас, за прогнозами синоптиків, погода і восени, і взимку цього року буде теплішою, ніж зазвичай, що спричинено кліматичними змінами.