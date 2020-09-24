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Spotify, Tinder та Fortnite об’єдналися для боротьби з політикою App Store

Кілька великих розробників додатків створили Коаліцію за справедливість додатків, яка боротиметься з політикою корпорації Apple.

До коаліції увійшов розробник ігор Epic Games, музичні сервіси Spotify і Deezer, додаток знайомств Tinder та поштовий сервіс ProtonMail.

Читайте: Новий удар через Fortnite: Apple відключить Epic Games від інструментів розробки

Коаліція сформулювала три основних претензії до Apple:

  • занадто висока комісія App Store в 30%;
  • заборона на поширення програм в обхід App Store;
  • неринкове просування власних сервісів Apple.

Apple відключив Epic Games

13 серпня Apple видалила із App Store популярну гру Fortnite. Зробив це, бо розробник Epic Games ввів власну систему оплати через додаток і вона обійшла стандартну 30-% комісію магазину.

Розробників мобільних додатків дратує, що App Store вимагає високі комісії та повільно працює.

Джерело: Coalition for App Fairness

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