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Факти / Lifestyle

Священний Грааль у сексі: що таке точка G та де її шукати

Вперше поняття точки G описав німецький гінеколог Ернст Грефенберг. Є ті, хто вважають, що це лише міф. Однак ті, кому вдалося її відшукати зазначають, що оргазм за стимуляції точки G не можна порівняти ні з одним відчуттям. Вважається, що ласки цієї точки призводять до сильного збудження і потужному оргазму. Однак складність пошуків G-spot полягає в тому, що це не окрема анатомічна структура або орган тіла.

– Точка G – це якийсь священний Грааль всіх шукачів у сексі. Якщо раніше про неї нічого не чули, то зараз шукають всі в очікуванні медальки, – розповідає сексолог Оксана Єфремова.

Точка G: що це таке та де її шукати

Однак за словами фахівця, зациклюватися лише на пошуках точки G не варто, адже пара просто втратить все задоволення під час самого процесу.

Що таке точка G

– Це чутлива область на передній стінці вагіни приблизно на глибині 5-7 см від входу, де з’єднуються ніжки клітора і тіло, і знаходиться багато нервових закінчень, а також залози Скіна, – зазначає сексолог.

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Краще стимулювати пальцями або іграшкою – потрібно намацати цю область і натискати, адже просте тертя не спрацює.

– За відчуттями ця стимуляція викликає спочатку бажання помочитися, але якщо розслабитися і перестати боятися – слідом за цим з’являється той самий оргазм. Багато хто зазначає, що він більше схожий на перезавантаження системи, ніж на феєрверк відчуттів і фарб, – розповідає.

Перешкоди на шляху до жіночого оргазму

Романтика, кохання і повага, звичайно, речі потрібні у стосунках, проте якісне сексуальне життя також один із найважливіших аспектів.

Існує низка причин, чому жінки залишаються без оргазмів, зокрема проблеми зі здоров’ям, страхи, комплекси. Чому жінки не можуть отримати оргазм читайте на Фактах ICTV.

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