Точка G: що це таке та де її шукати

Вперше поняття точки G описав німецький гінеколог Ернст Грефенберг. Є ті, хто вважають, що це лише міф. Однак ті, кому вдалося її відшукати зазначають, що оргазм за стимуляції точки G не можна порівняти ні з одним відчуттям. Вважається, що ласки цієї точки призводять до сильного збудження і потужному оргазму. Однак складність пошуків G-spot полягає в тому, що це не окрема анатомічна структура або орган тіла.

– Точка G – це якийсь священний Грааль всіх шукачів у сексі. Якщо раніше про неї нічого не чули, то зараз шукають всі в очікуванні медальки, – розповідає сексолог Оксана Єфремова.

Однак за словами фахівця, зациклюватися лише на пошуках точки G не варто, адже пара просто втратить все задоволення під час самого процесу.

Що таке точка G

– Це чутлива область на передній стінці вагіни приблизно на глибині 5-7 см від входу, де з’єднуються ніжки клітора і тіло, і знаходиться багато нервових закінчень, а також залози Скіна, – зазначає сексолог.

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Краще стимулювати пальцями або іграшкою – потрібно намацати цю область і натискати, адже просте тертя не спрацює.

– За відчуттями ця стимуляція викликає спочатку бажання помочитися, але якщо розслабитися і перестати боятися – слідом за цим з’являється той самий оргазм. Багато хто зазначає, що він більше схожий на перезавантаження системи, ніж на феєрверк відчуттів і фарб, – розповідає.

Перешкоди на шляху до жіночого оргазму

Романтика, кохання і повага, звичайно, речі потрібні у стосунках, проте якісне сексуальне життя також один із найважливіших аспектів.

Існує низка причин, чому жінки залишаються без оргазмів, зокрема проблеми зі здоров’ям, страхи, комплекси. Чому жінки не можуть отримати оргазм – читайте на Фактах ICTV.