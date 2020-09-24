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У мережу злили характеристики Pixel 4А – бюджетної версії смартфона Google

Головні характеристики Pixel 4А 5G злили в мережу напередодні презентації Google.

Відомо, що у смартфона буде 6,2-дюймовий дисплей. На дисплеї розташований виріз під фронтальну камеру з роздільною здатністю 8 мегапікселів. На задній панелі можна побачити вже дві камери.

Працюватиме Pixel 4А 5G на базі Qualcomm Snapdragon 765G – такому ж процесорі, який встановлений у Pixel 5. Смартфон оснащений 6 Гб оперативної пам’яті і батареєю на 3800 мАг.

Читайте: Як виглядає Google Pixel 5: дизайн смартфона злили в мережу до презентації

Корпус Pixel 4А буде виготовлений із пластику. Смартфон працюватиме на Android 11.

Презентація Google запланована на 30 вересня. Очікується, що саме тоді компанія представить свої новинки, серед яких будуть Pixel 4 (Pixel 5) і 5G-версія бюджетного пристрою цього року Pixel 4А.

Ціни на новинки компанії стартуватимуть від $499.

Напередодні Google випустив фінальну версію Android 11. В новій версії операційної системи з’явився розділ Розмови для об’єднання усіх повідомлень у месенджерах та програмах таких, як Android Messages, Facebook Messenger.

Крім того, у Android 11 з’явилась можливість позначати окремі розмови як пріоритетні і записували відео з екрану.

Джерело: WinFuture

Фото: Dreamstime

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