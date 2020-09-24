Головні характеристики Pixel 4А 5G злили в мережу напередодні презентації Google.

Відомо, що у смартфона буде 6,2-дюймовий дисплей. На дисплеї розташований виріз під фронтальну камеру з роздільною здатністю 8 мегапікселів. На задній панелі можна побачити вже дві камери.

Працюватиме Pixel 4А 5G на базі Qualcomm Snapdragon 765G – такому ж процесорі, який встановлений у Pixel 5. Смартфон оснащений 6 Гб оперативної пам’яті і батареєю на 3800 мАг.

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Корпус Pixel 4А буде виготовлений із пластику. Смартфон працюватиме на Android 11.

Презентація Google запланована на 30 вересня. Очікується, що саме тоді компанія представить свої новинки, серед яких будуть Pixel 4 (Pixel 5) і 5G-версія бюджетного пристрою цього року Pixel 4А.

Ціни на новинки компанії стартуватимуть від $499.

Напередодні Google випустив фінальну версію Android 11. В новій версії операційної системи з’явився розділ Розмови для об’єднання усіх повідомлень у месенджерах та програмах таких, як Android Messages, Facebook Messenger.

Крім того, у Android 11 з’явилась можливість позначати окремі розмови як пріоритетні і записували відео з екрану.

Джерело: WinFuture