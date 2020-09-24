24 вересня у календарі два свята – Всесвітній день моря і Міжнародний день караванника.

Перший з’явився з ініціативи ООН у 1978 році з метою привернення уваги міжнародної громадськості до того, який збиток морям і океанам наносять забруднення водойм і глобальне потепління.

Міжнародний день караванника – професійне свято учасників транспортних колон і суднових караванів, далекобійників, команд торгових суден – відзначають з 1995 року. Дата приурочена дню народження британського навігатора і мореплавця Адама Вільямса, який народився 24 вересня 1564 року.

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У народному календарі – День Федори. Він означає остаточний прихід осені, починаються перші заморозкиВін означає окончальний прихід осені, починаються перші заморозки.

Заведено було 24 вересня влаштовувати капустяні вечірки, на яких усіх пригощали стравами з цього овоча.

Іменини сьогодні у Германа, Лева, Дмитра, Романа, Сергія та Федора.

Прикмети на 24 вересня

Якщо на Федори літають бджоли – осінь затягнеться надовго.

Холодну зиму віщує дощ 24 вересня.

Озимі дружно зійшли – до хорошого урожаю в наступному році.

Що не можна робити

Піднімати що-небудь на дорозі – до нещасть.

Пліткувати, вести порожні розмови, когось обмовляти.

Свята у жовтні 2020

У календарі на жовтень 2020 чимало свят, але найголовніше – це День захисника України, який щорічно відзначають 14 жовтня та має статус державного. Тобто в українців буде один додатковий вихідний.

На цей день також припадає свято Покрови Пресвятої Богородиці та День Українського козацтва.