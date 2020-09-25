25 вересня за народним календарем Артамона Змійовика. Згідно із повір’ями у цей день змії ховають на зиму. У цей день не можна ходити до лісу, аби не натрапити на плазунів, які ховаються у нори.
Іменини: Семен (Симеон) і Федір.
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Народні прикмети на 25 вересня:
- Якщо помітите на дубі багато жолудів, то зима буде теплою.
- Проте, якщо день буде з дощами, то взимку тріщатимуть морози.
Що не можна робити 25 вересня:
- Заборонено відвідувати ліс.
- Не можна стригти нігті та волосся.
- Також заборонено шкодити зміям.
Свята у жовтні 2020
У календарі на жовтень 2020 чимало свят, але найголовніше – це День захисника України, який щорічно відзначають 14 жовтня та має статус державного. Тобто в українців буде один додатковий вихідний.