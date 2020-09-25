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Факти / Lifestyle

Артамона Змійовика: яке свято сьогодні, 25 вересня

25 вересня за народним календарем Артамона Змійовика. Згідно із повір’ями у цей день змії ховають на зиму. У цей день не можна ходити до лісу, аби не натрапити на плазунів, які ховаються у нори.

Іменини: Семен (Симеон) і Федір.

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Народні прикмети на 25 вересня:

  • Якщо помітите на дубі багато жолудів, то зима буде теплою.
  • Проте, якщо день буде з дощами, то взимку тріщатимуть морози.

Що не можна робити 25 вересня:

  • Заборонено відвідувати ліс.
  • Не можна стригти нігті та волосся.
  • Також заборонено шкодити зміям.

Свята у жовтні 2020

У календарі на жовтень 2020 чимало свят, але найголовніше – це День захисника  України, який щорічно відзначають 14 жовтня та має статус державного. Тобто в українців буде один додатковий вихідний.

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