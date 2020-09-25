Гороскоп на тиждень, з 28 вересня до 4 жовтня 2020, для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на тиждень з 28 вересня до 4 жовтня 2020 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

З 3 жовтня Венера, планета кохання та комфорту, переходить у знак Діви до 28 жовтня, тут у неї слабкий статус. Значно зменшуються романтичні пориви, на зміну пристрасті приходять стриманість і розсудливість.

Люди менш схильні до прояву емоцій, все аналізується і зважується. У стосунках може пробігти холодок, а вимогливість до партера зросте. Це тягне за собою неприємності у взаєминах.

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Почуття у цей період можуть зародитися на тлі виконання спільної роботи або якщо одна людина допомагає в чомусь іншій, що дозволяє подивитися на неї інакше.

Гороскоп для Овнів

Складний місяць, необхідно шукати нові способи мотивації. Краще злегка знизити життєвий темп, бо часто ситуації будуть нагадувати биття головою об стіну. Надмірна активність може спровокувати складнощі там, де ви їх не передбачали. Важливо хоча б іноді дозволяти собі відпочивати. Крім того, у ваших романтичних стосунках може визріти криза. Необхідно уникати будь-яких авантюрних партнерств. Аналізуючи свою повсякденність, намагайтеся не виходити за безпечні рамки. Варто звертати увагу на те, що говорять представники старшого покоління, керівники.

Гороскоп для Тельців

Особисті взаємини можуть проходити випробування на міцність, бо більшість людей стають критичними, нестриманим на словах, також властиві крайнощі у вчинках та під час ухвалення рішеннь. Наприкінці місяця змінюються плани щодо поїздок, відряджень, але це хороша можливість переглянути доцільність ваших планів, правильно розподілити час і черговість справ. Успіх чекає на тих, хто вміє помічати й запам’ятовувати найменші деталі. Можливі знайомства, зав’язування ділових або романтичних стосунків з іноземцями.

Гороскоп для Близнюків

Хороший період для досліджень, зокрема для вирішення ділових і фінансових питань. Слушна нагода для будь-якого виду інтелектуальної діяльності, переговорів з впливовими людьми, обговорень і виступів, роботи з документами, укладання угод. Але з друзями та однодумцями можуть виникати розбіжності, часу на відпочинок не вистачає. Можливі несподівані події вдома, неприємний поворот у стосунках з близькими і коханими, надходження таємної інформації, незвичайних звісток, що дестабілізує емоційний стан.

Гороскоп для Раків

Під час оформлення документів чи авіаквитків, ризикуєте стати жертвою помилок через неуважність. Успіх чекає творчих людей, а також тих, хто не пов’язаний суворими зобов’язаннями та дедлайнами. Може з’явитися спокуса витратити заощадження на коштовні речі, предмети мистецтва – картини, скульптури, килими ручної роботи. Здатність до об’єктивної оцінки того, що відбувається навколо не на висоті, тому не поспішайте ухвалювати рішення і робити висновки. Партнери можуть порушувати свої зобов’язання, а на громадська робота заважає особистому житті. Відкиньте емоції, ухвалюйте рішення з холодною головою.

Гороскоп для Левів

Зростає потяг до естетичних задоволень, прагнення у пізнанні мистецтва, хочеться творити і створювати красиві речі. У цей час ви спокійні та врівноважені. Сприятливий період для гармонізації взаємин, успішно проходять розмови з коханою людиною. Вдалі дні для вирішення важливих ділових питань, з’являються нові ідеї для творчого самовираження. Якщо виховання дітей та їх розвиток викликають проблеми, скористайтеся цим періодом для занять та ігор, зміцнення зв’язку, затвердження батьківського авторитету.

Гороскоп для Дів

Ваш погляд на світ стає критичним, нестриманість у словах та крайності в рішеннях та вчинках, можуть привести до тривалого конфлікту. Те, на що падає акцент наприкінці вересня матиме продовження і наступні два місяці. Останні дні вересня можуть виявитися клопітними, тому намагайтеся не відкладати справи на потім, розподіліть час рівномірно. Розмови почастішають, потік інформації та ідей подвоїться. Вам доведеться витрачати час і сили на поїздки, навчання, комп’ютери, обладнання для дому та офісу.

Гороскоп для Терезів

Ви зможете ліквідувати неприємні наслідки попереднього місяця, налагодити стосунки з коханими. Ви буде у цей час спокійними та врівноваженими. Ви зможете досягти популярності у цей період, сприятливий час для того, щоб продемонструвати свої таланти, привернути увагу спонсорів і меценатів. Складаються сприятливі можливості для завершення справ, ви отримуєте чудовий результат і гідну винагороду за свої старання. Звичайно, якщо ви не втрачали час протягом вересня і старанно працювали.

Гороскоп для Скорпіонів

Зростає підозрілість та недовіра до інших людей. Однак це хороший період для досліджень, зокрема для глибокого аналізу ділових і фінансових справ, а також для питань, пов’язаних зі страхуванням, боргами, аліментами, спадщиною. Ви зможете легко впливати на мислення великої кількості людей, у вас є всі можливості для того, щоб утримати перемогу в боротьбі за утвердження своїх інтересів та ідей. Бажано обмежити будь-які активні кроки, бо через перенапруження і неправильні емоційні оцінки, можете зробити багато помилок.

Гороскоп для Стрільців

Ви відчуваєте зростання життєвих сил та енергії, у вас з’являються нові ідеї для творчого самовираження, ви лідируєте серед своїх друзів та колег. Ділові партнери та однодумці схвалюють і підтримують ваші ідеї. Вдалий період для вирішення проблем та усунення перешкод у коханні та сімейних стосунках. Розваги створять відчуття свіжості почуттів, додадуть фарб у взаємини, які згасають. Якщо виховання дітей та їх розвиток викликають проблеми, скористайтеся цим періодом для зближення. У хворих намічаються перспективи до одужання.

Гороскоп для Козерогів

Не найкращий період, аби повністю довіряти своїй інтуїції. Уникнути багатьох проблем можна, якщо контролювати думки, дивні ідеї, страхи та фобії. Краще знизити життєвий темп, бо надмірною активністю можна спровокувати складнощі там, де ви їх не передбачали. Важливо хоча б іноді дозволяти собі відпочинок і повний спокій, розумно витрачайте свої фізичні, психічні та матеріальні ресурси. Досить одного необережного слова, щоб вибухнув серйозний конфлікт, відгомони якого будуть нагадувати про себе дуже довго.

Гороскоп для Водоліїв

Вам відкриваються можливості для переходу на нові рівні в усіх сферах. Це період, коли успіх залежить від вашої витримки, спокою та концентрації. Відсунуті на тривалий період справи можуть бути вирішені. Також цей час сприятливий буде для планування довгострокових проектів. Можна очікувати заохочення від керівництва, підвищення, прихильності впливових осіб, набуття покровителів. Вдало реалізуються звернення в офіційні інстанції. Можливий прогрес у матеріальному стані, вам віддають все, що винні.

Гороскоп для Риб

Варто бути дуже обережними зі складанням довірчих угод та уникайте двозначних фраз. Бійтеся обману з боку ділових партнерів, але і самі дотримуйтесь гранично можливої чесності. Будьте обережні на дорогах і в транспорті. У сфері особистих взаємин відбуваються поліпшення або зберігається рівновага. Давні знайомі, партнери, з якими вас пов’язували романтичні стосунки в минулому, знову з’являються у вашому житті. Може трапитися незвичайний поворот у стосунках з колегами і партнерами.

Любовний гороскоп

Щоб побудувати щасливі та міцні стосунки у 2020 році, необхідно знати сильні і слабкі сторони вашого партнера, вподобання і те, що людині не подобається.

Також варто враховувати період знайомства та ваші побажання. Аби ви точно не помилилися у своєму виборі, Факти ICTV створили любовний гороскоп на 2020 рік.