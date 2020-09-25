День вчителя 2020 в Україні припадає на 4 жовтня. Це професійне свято щорічно відзначається в країні у першу неділю жовтня, через місяць після того, як у школах розпочався навчальний процес.

Напередодні дня, у п’ятницю, у кожній українській школі щорічно проводяться святкові заходи, діти приходять до установ з осінніми квітами і вітають своїх вчителів.

У деяких школах заведено у цей день обмінюватися ролями: учні старших класів проводять уроки, а вчителі відпочивають.

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У неділю українські вчителі відзначають професійне свято вже у колі родини або друзів.

Календар неофіційних свят на 2020 рік

Щорічно українці відзначають низку неофіційних свят, серед яких професійні.

Є у цьому списку і незвичайні свята, наприклад, Всесвітній день шопінгу, який очікує українців у листопаді.

Повний календар неофіційних свят на 2020 рік дивіться на Фактах ICTV.