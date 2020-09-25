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Mafia: Definitive Edition вже не та: вийшов ремейк культової гри

Hangar 13 і 2K випустили на ПК, PlayStation 4 та Xbox One екшен Mafia: Definitive Edition.

Нова гра – ремейк оригінальної гри від Illusion Softworks, випущеної на ПК у далекому 2002 році.

Найочевиднішою зміною є те, наскільки приголомшливо виглядає місто Lost Heaven.

Додає атмосфери того часу рух авто на жвавих вулицях і пішоходи, які займаються своїми справами.

Однак більш глибокі відмінності полягають у розширеному сценарії та абсолютно нових діалогах, які були перероблені та перезаписані.

Кожному персонажу додали глибини, що допоможе гравцям сильніше зануритися в історію.

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Чим ще порадував геймерів вересень

24 вересня на ПК вийшов шутер Serious Sam 4, в якому гравцям потрібно зупинити вторгнення прибульців на Землю за допомогою різноманітної зброї.

Serious Sam 4 розповість про події, які відбувалися до третьої частини, яка і так була приквелом до оригіналу.

На початку місяця також відбувся реліз Marvel’s Avengers, в якій можна пограти за команду Месників, яка складається із Залізної людини, Тора, Капітана Америки, Халка і Чорної вдови.

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