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Факти / Lifestyle

Помаранчевий рівень небезпеки: на вихідних різко погіршиться погода (КАРТА)

На вихідних майже на всій території України оголошено оранжевий рівень небезпеки – зливи, штормовий вітер, грози і град.

У суботу, 26 вересня, сильні дощі прогнозують в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях, місцями грози і град, пориви вітру до 15-22 м/с.

Температура повітря коливатиметься в діапазоні – від +18 до +24.

На півдні і в центрі країни +25 +28, у східних регіонах +25 +27.

У північних областях – в межах +24 +26.

У Києві сухо, але очікується сильний південно-східний вітер, вночі 13-15, а вдень 24-26 вище нуля.

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Погода 26 вересня

У неділю, 27 вересня, сильні дощі та грози накриють всю територію України. Можливий також град і сильний поривчастий вітер, температура знизиться на кілька градусів.

У південних областях +24, на сході +23, в центрі – максимум +22, у північних областях – від +16 до +19, на заході +13 +15.

У Києві дощ, гроза, вночі 13-15, вдень до +20.

Погода 27 вересня

Погода у жовтні 2020

У жовтні в Україні похолодає до +15, а під кінець місяця температура опуститься до +9.

Загалом і осінь, і зима будуть теплішими, ніж зазвичай, що є наслідком кліматичних змін.

Джерело: Укргідрометцентр

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