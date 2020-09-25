Компанія Facebook видалила у своїх соціальних мережах три мережі російських акаунтів через поширення фейків про ситуацію в Сирії та Україні.

Акаунти заблокували через порушення політики Facebook щодо іноземного або урядового втручання.

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Одна з таких мереж мала 214 акаунтів користувачів Facebook, 35 сторінок та 18 груп, а також 34 акаунти в Instagram.

Крім того, в Facebook зазначили, що мережі розповсюджували неправдиву інформацію про те, що відбувається в Туреччині, Японії, Вірменії, Грузії, Білорусі та Молдові. Фейки також були присвячені Великій Британії та США.

На Facebook подали до суду

У вересні 2020 року на Facebook Inc знову подали до суду через те, що компанія нібито шпигує за користувачами Instagram через камери їхніх мобільних телефонів.

Facebook відхилив претензію та заявив, що Instagram не використовує технологію розпізнавання облич.

Джерело: Facebook