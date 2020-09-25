Скільки повинен тривати ідеальний секс

Хоча б раз у житті кожна жінка чула заяву чоловіків про те, що він молодець і може їй догоджати у ліжку кілька годиною поспіль.

Тут варто розуміти, що ви не вогонь добуваєте, тому час тертя не найважливіше.

– Якщо коротко, то статевий акт повинен тривати до того момент, поки всі учасники процесу не отримають задоволення, – зазначає сексолог Оксана Єфремова.

Причина криється в тому, що часто пари переривають секс, коли тільки один партнер отримав оргазм.

– Адже бувають випадки, коли і за хвилину всі учасники процесу можуть отримати задоволення, а іноді і 40 хвилинні експерименти не приносять результатів. Тому це питання більше до якості, ніж до кількості, – розповідає сексолог.

Вона додала, що для повного задоволення пари важливі вміння

викликати, підтримувати і посилювати потрібну ступінь збудження, це і має займати більшу частину сексу.

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Адже до прелюдій входить не лише фізична стимуляція, а й психологічна.

– Прелюдія – це не тоді, коли три рази лизнув за правий сосок і один раз потер пальцем. Це створення емоційного фону один для одного, це може займати не години, а дні, – розповідає Єфремова.

Не можна говорити про точну кількість хвилин, адже в сексі це зовсім не головне.

Перешкоди на шляху до жіночого оргазму

Романтика, кохання і повага, звичайно, речі потрібні у стосунках, проте якісне сексуальне життя також один із найважливіших аспектів.

Існує низка причин, чому жінки залишаються без оргазмів, зокрема проблеми зі здоров’ям, страхи, комплекси. Чому жінки не можуть отримати оргазм – читайте на Фактах ICTV.