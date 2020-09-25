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Факти / Lifestyle

Це не зміна на заводі: скільки повинен тривати ідеальний секс

Хоча б раз у житті кожна жінка чула заяву чоловіків про те, що він молодець і може їй догоджати у ліжку кілька годиною поспіль.

Тут варто розуміти, що ви не вогонь добуваєте, тому час тертя не найважливіше.

– Якщо коротко, то статевий акт повинен тривати до того момент, поки всі учасники процесу не отримають задоволення, – зазначає сексолог Оксана Єфремова.

Причина криється в тому, що часто пари переривають секс, коли тільки один партнер отримав оргазм.

– Адже бувають випадки, коли і за хвилину всі учасники процесу можуть отримати задоволення, а іноді і 40 хвилинні експерименти не приносять результатів. Тому це питання більше до якості, ніж до кількості, – розповідає сексолог.

Скільки повинен тривати ідеальний секс

Вона додала, що для повного задоволення пари важливі вміння

викликати, підтримувати і посилювати потрібну ступінь збудження, це і має займати більшу частину сексу.

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Адже  до прелюдій входить не лише фізична стимуляція, а й психологічна.

– Прелюдія – це не тоді, коли три рази лизнув за правий сосок і один раз потер пальцем. Це створення емоційного фону один для одного, це може займати не години, а дні, – розповідає Єфремова.

Не можна говорити про точну кількість хвилин, адже в сексі це зовсім не головне.

Перешкоди на шляху до жіночого оргазму

Романтика, кохання і повага, звичайно, речі потрібні у стосунках, проте якісне сексуальне життя також один із найважливіших аспектів.

Існує низка причин, чому жінки залишаються без оргазмів, зокрема проблеми зі здоров’ям, страхи, комплекси. Чому жінки не можуть отримати оргазм читайте на Фактах ICTV.

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