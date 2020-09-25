Telegram не працює – дані Downdetector

У роботі Telegram стався збій.

Про це свідчать дані Downdetector.

72% проблем пов’язані з відсутністю підключення, а у 27% користувачів не надсилаються повідомлення.

Збої спостерігаються у користувачів українських міст Київ, Харків, Одеса, Львів та Дніпро.

Читайте: Писали фейки про Сирію та Україну: Facebook видалив понад 200 російських акаунтів

Також Telegram не працює в Росії та Білорусі. У низці європейських держав спостерігаються незначні перебої в роботі месенджера.







У Telegram стався масштабний збій / 2 фотографии

Збій у Telegram