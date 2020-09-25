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Факти / Lifestyle

У Telegram стався масштабний збій

У роботі Telegram стався збій.

Про це свідчать дані Downdetector.

72% проблем пов’язані з відсутністю підключення, а у 27% користувачів не надсилаються повідомлення.

Збої спостерігаються у користувачів українських міст Київ, Харків, Одеса, Львів та Дніпро.

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Також Telegram не працює в Росії та Білорусі. У низці європейських держав спостерігаються незначні перебої в роботі месенджера.

  • Telegram не працює – дані Downdetector
  • Telegram не працює – дані Downdetector
  • Telegram не працює – дані Downdetector
  • Telegram не працює – дані Downdetector
У Telegram стався масштабний збій / 2 фотографии

Збій у Telegram

Останній масштабний збій у роботі  Telegram стався 6 червня. Компанія інцидент ніяк не коментувала.

Збій торкнувся України, європейську частину РФ, СНД та низку країн Європи.

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