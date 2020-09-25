Telegram не працює – дані Downdetector

У роботі Telegram стався збій.
Про це свідчать дані Downdetector.
72% проблем пов’язані з відсутністю підключення, а у 27% користувачів не надсилаються повідомлення.
Збої спостерігаються у користувачів українських міст Київ, Харків, Одеса, Львів та Дніпро.
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Також Telegram не працює в Росії та Білорусі. У низці європейських держав спостерігаються незначні перебої в роботі месенджера.
У Telegram стався масштабний збій / 2 фотографии
Збій у Telegram
Останній масштабний збій у роботі Telegram стався 6 червня. Компанія інцидент ніяк не коментувала.
Збій торкнувся України, європейську частину РФ, СНД та низку країн Європи.