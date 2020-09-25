Погода на 25 вересня 2020 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Синоптики прогнозують, що погода в Україні 25 вересня, в п’ятницю, загалом буде теплою і сонячною, проте без опадів не обійдеться.

Так, в західних областях очікуються дощі, зокрема в Івано-Франківській і Закарпатській. В інших регіонах цієї частини України буде хмарно з проясненнями. Температура вдень 23°-27°, вночі 10°-13°.

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На Півночі також буде хмарна з проясненнями погода, повітря прогріється до 27° вдень та 12° вночі.

У центральних і східних регіонах також без опадів, погода буде досить ясною та теплою. Стовпчики термометрів покажуть 25°-27° вдень і 8°-13° вночі.

Жителям південних областей варто приготуватися до хмарної погоди з проясненнями. Повітря вдень прогріється до 27°, а вночі до 17°.

Погода у жовтні 2020 в Україні

У жовтні середня температура повітря в Україні знизиться до +15, а під кінець місяця – до +9.

Водночас, за прогнозами синоптиків, погода і восени, і взимку цього року буде теплішою, ніж зазвичай, що спричинено кліматичними змінами.