Яке свято 26 вересня – день ангела, прикмети на 26 вересня

26 вересня українські православні віряни згадують святого Корнилія.

Корнилій був римським праведником, якого похрестив апостол Петро. Згадується у Діяннях апостолів.

Українці традиційно вважали 26 вересня останнім теплим днем осені. До цього дня варто було зібрати весь урожай з поля, городу і саду.

26 вересня іменини святкують: Корнелій, Валерія, Ілля, Петро, Леонтій.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Народні прикмети і традиції

Дощ на Корнелія – добра прикмета, думки та душа очищуються

Овоч дня – ріпа. Якщо вродила гарно – буде достаток у домі.

Усі, хто святкують день народження 26 вересня, мають щасливу долю.

Що не можна робити сьогодні

Ворожити на картах та за допомогою дзеркала.

Справляти весілля або заручини.

Також 26 вересня заборонялося лякати, кричати або ображати маленьких дітей.

Повний церковний календар на вересень 2020, який підготували Факти ICTV, містить головні православні дати першого місяця осені.

Останнім важливим святом вересня вважається Воздвиження Хреста Господнього, яке припадає на 27 вересня.

Згідно з оповідями, саме цього дня було знайдено хрест, на якому розіп’яли Ісуса.