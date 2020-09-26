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Воздвиження Хреста Господнього – історія свята

27 вересня православні та греко-католики відзначають одне з дванадцяти головних свят – Воздвиження Хреста Господнього. Воно символізує хресні страждання Ісуса Христа.

Історія свята бере свій початок із моменту, коли Сина Божого розіп’яли на горі Голгофі. Тіло Спасителя зняли, а хрест закопали разом із двома іншими хрестами, на яких були розіп’яли розбійників.

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Римляни-язичники, що правили тоді у Єрусалимі, намагалися повністю стерти будь-які згадки про Христа і його земні страждання. Язичники звели на тому місці язичницький Храм Венери.

За багато років, у 306 – 337 рр правил римський імператор Костянтин I. Він здобув перемогу в трьох війнах милістю Божою. За переказами, правитель побачив у небі Хрест із написом In hoc signo vinces! і відправив свою матір, Рівноапостольну Благочестиву Царицю Олену, до Єрусалиму на пошуки святині.

Прибувши до Єрусалиму, Олена довго розпитувала місцевих християн і юдеїв про те, де може бути похований Хрест, на якому розіп’яли Христа. Один старий єврей їй вказав, що святиня знаходиться під язичницьким храмом Венери.

Воздвиження Хреста Господнього 2020: історія свята

Олена разом із подвижниками помолилася, зруйнувала язичницьке капище й почала розкопки. Спочатку був знайдений Гроб Господній, а потім – три хрести й дощечка зі словами Ісус Назарянин, Цар Юдейський, зроблена за розпорядженням Пилата, а також чотири цвяха, якими прикували Тіло Господнє до хреста.

З тих часів православні віряни в усьому світі відзначають велике Хрестовоздвиження. Під час божественної служби зводиться хрест, який прославляє Бога й нагадує про страждання Христа-Спасителя на нашій грішній землі.

У жовтні віряни відзначатимуть великі церковні свята. Повний календар православних свят на жовтень 2020 року – у матеріалі Фактів ICTV.

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