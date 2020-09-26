Воздвиження Хреста Господнього 2020: історія свята

27 вересня православні та греко-католики відзначають одне з дванадцяти головних свят – Воздвиження Хреста Господнього. Воно символізує хресні страждання Ісуса Христа.

Історія свята бере свій початок із моменту, коли Сина Божого розіп’яли на горі Голгофі. Тіло Спасителя зняли, а хрест закопали разом із двома іншими хрестами, на яких були розіп’яли розбійників.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Римляни-язичники, що правили тоді у Єрусалимі, намагалися повністю стерти будь-які згадки про Христа і його земні страждання. Язичники звели на тому місці язичницький Храм Венери.

За багато років, у 306 – 337 рр правил римський імператор Костянтин I. Він здобув перемогу в трьох війнах милістю Божою. За переказами, правитель побачив у небі Хрест із написом In hoc signo vinces! і відправив свою матір, Рівноапостольну Благочестиву Царицю Олену, до Єрусалиму на пошуки святині.

Прибувши до Єрусалиму, Олена довго розпитувала місцевих християн і юдеїв про те, де може бути похований Хрест, на якому розіп’яли Христа. Один старий єврей їй вказав, що святиня знаходиться під язичницьким храмом Венери.

Олена разом із подвижниками помолилася, зруйнувала язичницьке капище й почала розкопки. Спочатку був знайдений Гроб Господній, а потім – три хрести й дощечка зі словами Ісус Назарянин, Цар Юдейський, зроблена за розпорядженням Пилата, а також чотири цвяха, якими прикували Тіло Господнє до хреста.

З тих часів православні віряни в усьому світі відзначають велике Хрестовоздвиження. Під час божественної служби зводиться хрест, який прославляє Бога й нагадує про страждання Христа-Спасителя на нашій грішній землі.

У жовтні віряни відзначатимуть великі церковні свята. Повний календар православних свят на жовтень 2020 року – у матеріалі Фактів ICTV.