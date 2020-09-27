День туризму в Україні: привітання у віршах і прозі

27 вересня Україна і весь світ відзначає День туризму. У це свято не забудьте привітати тих, хто не уявляє життя без подорожей, а також працівників туристичний сфери, адже від них залежить, як пройде відпочинок.

Привітання з Днем туризму у віршах і прозі підготували Факти ICTV.

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Кращі поздоровлення з Днем туризму у віршах

Для туриста життя – похід,

Усюди він знайде прохід.

Від заходу до світанку,

Він готовий хоч на край світу,

День туризму відзначати,

Країни, гори підкорювати,

Так нехай же легким буде шлях,

Щасливою дорога,

Нехай поруч буде вірний друг

І вражень багато.

***

У руках гітара, за спиною рюкзак,

Все наколо дихає оптимізмом…

Ми не випадково починаємо так –

Ми нині відзначаємо День туризму!

Ви пашить здоров’ям цілий рік!

Вам не страшні будь-які катаклізми!

І якщо ви не пішли ще в похід,

Дозвольте вас привітати з Днем туризму!

***

З Днем туризму,

Побільше оптимізму,

Побільше удачі,

Успіхів на додачу!

Всім туристкам і туристам

Я бажаю світлих днів,

Перельоти спокійніше

І нічівлі веселіше!

Адже туризм – не тільки гори,

Ліс і пісні біля багаття,

А Париж, Стамбул, Мінводи,

Прага, Рим і Хургада.

Нехай же віза не прострочить

І страховка не згорить,

Нехай же скатертиною дорога

У рай туристський вам лежить!

***

У Всесвітній день туризму

Тобі я хочу побажати

Добра і багато оптимізму,

Тепло від життя отримувати.

Ходити в веселі походи

І під гітару пісні співати

І, злившись з матінкою природою,

Зорі до ранку спостерігати.

***

Життя у туриста – чарівна казка,

Де немає сірих буднів і нудьги-туги,

Де море бушує, де яскраві фарби,

Де в сині далі ваблять вогники.

Хочемо привітати вас від щирого серця,

Хочемо вражень фонтан побажати.

Нехай вам всього відкриються таємні дверцята,

Нехай життя надихає постійно мандрувати .

Щоб співала душа і рвалася до пригод,

Щоб сонце світило і пахли квіти.

Настав День туриста – відкинемо сумніви

Та швидко виконаємо шалені мрії!

***

Бажаю яскравих вражень,

Нових країн і міст,

Сотні яскравих миттєвостей,

Будь на все готовий, турист!

Вдалину нехай веде дорога,

Місць бажаю невідомих,

Багато подорожей бурхливих

І знайомств спокусливих!

Оригінальні привітання з Днем туризму в прозі

Бажаю обійти з рюкзаком і наметом весь світ: підкорити гори, переплисти ріки, виходити всі лісові і степові стежки, продертися крізь джунглі! Нехай ночами не кусають москіти й комарі, вдень не спалює сонце, вночі гріє спальний мішок і не тиснуть в боки шишки й каміння, а вечорами зачаровують полум’я багаття й пісні під гітару! Нехай радує природа, романтика й нові враження!

***

З Днем туризму всіх, хто не задовольняється чужими розповідями, а дивиться на дивовижні речі своїми очима. Бажаємо вам, щоби ряди туристів не танули, а тільки збільшувалися. Цікавих вам подорожей і походів, нових місць і захоплюючих пригод!

***

Неповторні такі вечори, коли після насиченого дня з купою вражень і приємною втомою від довгих підйомів гірською стежкою можна зібратися разом, розкинути табір коло теплого багаття й помилуватися зірками. У цей день бажаю кожному туристу відпочивати з душею, працювати з ентузіазмом, йти вперед із цікавістю й повертатися з купою приємних вражень.

***

Вітаю зі Всесвітнім днем ​​туриста! Бажаю нових відкриттів, цікавих маршрутів і повний рюкзак щастя. Нехай здоров’я і фінанси дозволяють, а життя сприяє до подорожей. І нехай компас долі завжди вказує на добробут і успіх.

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Людина не може без відпочинку, у місті душно, тісно! Ви, працівники турфірм, допомагаєте здійснюватися мріям, побачити світ із кращих його сторін, й у Всесвітній день туризму для вас найщиріші, чисті як відпускне небо привітання! Нехай буде більше гарячих путівок, нових напрямків і ваших щирих посмішок новим клієнтам!

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Бажаю, щоб у ваших очах завжди відбивалися яскраві враження, нові пригоди й незабутні емоції, які вам подарують незвідані шляхи й маршрути, що ще не пройдені. Бажаю, щоб у ваших серцях назавжди закарбувалися незабутні заходи й запаморочливі світанки. Нехай ваша душа ніколи не шукає спокою, а прагне нових подорожей із потертим рюкзаком. З Днем туризму!

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Україна багата красивими місцями, які варто відвідати. Топ-6 цікавих малолюдних локацій – в матеріалі Фактів ICTV.