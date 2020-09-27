День вихователя в Україні: привітання у листівках

27 вересня в Україні святкують день вихователя. Свято засноване у 2011 році Кабінетом міністрів України та І Всеукраїнським з’їздом працівників дошкільної освіти.

Важливою складовою свята є привернення уваги до проблем дошкільної освіти та подяка людям, які забезпечують безпеку та комфорт дітям.

Перший у світі дитячий садок було створено ще у 1802 році в Шотландії, а от назві ми завдячуємо німецькому педагогу Фрідріху Вільгельму Августу Фрьобелю.

В Україні перший відомий дитячий заклад було створено у Полтаві в 1839 році.

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Привітання у листівках з днем вихователя: