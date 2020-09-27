Google створив дудл з нагоди свого 22-річчя

Пошукова система Googlе 27 вересня святкує своє 22-річчя. З цієї нагоди пошуковик створив святковий дудл.

Офіційно Googlе з’явився у 1998 році. Тоді це був науковий проект Ларрі Пейджа та Сергія Бріна. У серпні 1998 року один із засновників компанії Sun – Енді Бехтольшайм, виписав чек на суму $100 тис. на ім’я ще не існуючої тоді компанії Google Inc.

Після цього у вересні того ж року Ларрі Пейдж і Сергій Брін подали заявку про реєстрацію компанії в Каліфорнії і відкрили банківський рахунок, куди перевели в готівку чек Бехтольшайма.

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Сьогодні Google є найбільшою і найпопулярнішою пошуковою системою, яка обробляє 41 млрд 345 млн запитів в місяць і може знаходити інформацію 195 мовами.

Напередодні, 22 вересня, Google випустив дудл Щасливої осені 2020. Оскільки саме у день осіннього рівнодення настала астрономічна осінь.