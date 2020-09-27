Воздвиження Хреста Господнього в Україні: привітання в прозі і СМС

27 вересня Україна відзначає велике свято Воздвиження. Це день, коли був знайдений хрест, на якому розіп’яли Христа. Він символізує страждання Спасителя на нашій грішній землі.
Світлі й щиросердечні вітання з Воздвиженням Хреста Господнього в матеріалі Фактів ICTV.
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Привітання з Хрестовоздвиженням у прозі
Вітаю з великим святом світла й радості душі – з Воздвиження Чесного й Животворящого Хреста Господнього. Нехай цей день подарує благодать у сім’ю й здоров’я, милосердя душі й доброту серця, світло й радість, щастя і мир.
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Нехай у цей святковий день зрадіє ваша душа. Нехай ваші серця наповняться світлом, добром і щастям. Бажаю, щоби міцна віра допомагала вам у житті, берегла від бід, невдач і розчарування. Вітаю з Воздвиженням Чесного й Животворящого Хреста Господнього!
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Вітаємо зі святом Воздвиження Хреста. Бажаємо величезного щастя вам і вашим близьким, невтомної віри і світлої надії, невичерпної любові та нездоланного бажання робити добрі справи. Нехай Господь вас береже, а кожен день у житті для вас буде радісним і щасливим!
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Це свято, як і інші великі урочистості, звертає нашу особливу увагу на наше порятунок, щоби ми пам’ятали про велику Божу любов до нас. У кожному святі ми дізнаємося, як Бог старанно робив усе, щоб віддати свою любов і повернути нам втрачене щасливе життя, Рай. Щоби бути на небі, потрібно хотіти бути з Богом.
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Нехай у це велике християнське свято всі наші молитви будуть почутими, у сім’ях панує мир і благодать, а злі погляди обходять вас стороною. Бажаю здоров’я, добрих помислів і Божого Милосердя!
Привітання зі святом Воздвиженням Хреста Господнього в СМС
З Воздвиженням Хреста вас усіх вітаю.
Віри сильної в душі бажаю.
Нехай це допоможе перемогти вам біди та нещастя.
Сила потужна Хреста вам подарує щастя.
З Воздвиженням я вас вітаю,
Нехай Господь освітлює вам путь.
Нехай Хрест його від бід завжди рятує,
І не дає кудись не туди вам завернуть.
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Нехай Надія у душі завжди горить,
А Віра хай вас зберігає й окриляє.
У житті нехай ніщо вас не непокоїть,
А любов близьких хай сил вам додає.
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Нехай Господь береже від проблем,
І позбавить від складних дилем,
Нехай подарує спокій і добро,
І нехай всюди панує щира любов!
Нехай тебе береже Хрест від зла,
І нехай відступить чимдалі темрява,
Буде він тебе направляти,
Шлях тобі завжди освячувати!
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Хотіли віру знищити, потоптати,
І хрест Ісуса від людей забрати.
Але віру з душі не вирвати просто так,
Я вітаю всіх, хто вірує в Христа,
Бажаю, щоб життя було сповнене добра.
Натільний хрест хай вам допомагає
Усі проблеми й біди швидко вирішує!
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Воздвиження Хреста Господнього
Ми разом святкуємо нині!
Нехай захищає вас Всевишній,
Дарує мир і нам, і нашій славній Україні!
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На всі сторони світу звернено Святиню –
Животворящий Хрест споруджено на твердині.
Він зцілить, направить
На світлий шлях благий,
Щоб життя твоє прославить
І подарувати спокій!
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У день Воздвиження Хреста Господнього
Ми в храмі Божім всі зійшлись,
Перед Хрестом поклонимося,
І скажемо один одному Помолись.
Зовсім скоро, 14 жовтня, віряни відзначатимуть ще одне велике свято – Покров. Повний календар православних свят на жовтень 2020 року – у матеріалі Фактів ICTV.