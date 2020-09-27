Воздвиження Хреста Господнього в Україні: привітання в прозі і СМС

27 вересня Україна відзначає велике свято Воздвиження. Це день, коли був знайдений хрест, на якому розіп’яли Христа. Він символізує страждання Спасителя на нашій грішній землі.

Світлі й щиросердечні вітання з Воздвиженням Хреста Господнього в матеріалі Фактів ICTV.

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Привітання з Хрестовоздвиженням у прозі

Вітаю з великим святом світла й радості душі – з Воздвиження Чесного й Животворящого Хреста Господнього. Нехай цей день подарує благодать у сім’ю й здоров’я, милосердя душі й доброту серця, світло й радість, щастя і мир.

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Нехай у цей святковий день зрадіє ваша душа. Нехай ваші серця наповняться світлом, добром і щастям. Бажаю, щоби міцна віра допомагала вам у житті, берегла від бід, невдач і розчарування. Вітаю з Воздвиженням Чесного й Животворящого Хреста Господнього!

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Вітаємо зі святом Воздвиження Хреста. Бажаємо величезного щастя вам і вашим близьким, невтомної віри і світлої надії, невичерпної любові та нездоланного бажання робити добрі справи. Нехай Господь вас береже, а кожен день у житті для вас буде радісним і щасливим!

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Це свято, як і інші великі урочистості, звертає нашу особливу увагу на наше порятунок, щоби ми пам’ятали про велику Божу любов до нас. У кожному святі ми дізнаємося, як Бог старанно робив усе, щоб віддати свою любов і повернути нам втрачене щасливе життя, Рай. Щоби бути на небі, потрібно хотіти бути з Богом.

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Нехай у це велике християнське свято всі наші молитви будуть почутими, у сім’ях панує мир і благодать, а злі погляди обходять вас стороною. Бажаю здоров’я, добрих помислів і Божого Милосердя!

Привітання зі святом Воздвиженням Хреста Господнього в СМС

З Воздвиженням Хреста вас усіх вітаю.

Віри сильної в душі бажаю.

Нехай це допоможе перемогти вам біди та нещастя.

Сила потужна Хреста вам подарує щастя.

З Воздвиженням я вас вітаю,

Нехай Господь освітлює вам путь.

Нехай Хрест його від бід завжди рятує,

І не дає кудись не туди вам завернуть.

***

Нехай Надія у душі завжди горить,

А Віра хай вас зберігає й окриляє.

У житті нехай ніщо вас не непокоїть,

А любов близьких хай сил вам додає.

***

Нехай Господь береже від проблем,

І позбавить від складних дилем,

Нехай подарує спокій і добро,

І нехай всюди панує щира любов!

Нехай тебе береже Хрест від зла,

І нехай відступить чимдалі темрява,

Буде він тебе направляти,

Шлях тобі завжди освячувати!

***

Хотіли віру знищити, потоптати,

І хрест Ісуса від людей забрати.

Але віру з душі не вирвати просто так,

Я вітаю всіх, хто вірує в Христа,

Бажаю, щоб життя було сповнене добра.

Натільний хрест хай вам допомагає

Усі проблеми й біди швидко вирішує!

***

Воздвиження Хреста Господнього

Ми разом святкуємо нині!

Нехай захищає вас Всевишній,

Дарує мир і нам, і нашій славній Україні!

***

На всі сторони світу звернено Святиню –

Животворящий Хрест споруджено на твердині.

Він зцілить, направить

На світлий шлях благий,

Щоб життя твоє прославить

І подарувати спокій!

***

У день Воздвиження Хреста Господнього

Ми в храмі Божім всі зійшлись,

Перед Хрестом поклонимося,

І скажемо один одному Помолись.

Зовсім скоро, 14 жовтня, віряни відзначатимуть ще одне велике свято – Покров. Повний календар православних свят на жовтень 2020 року – у матеріалі Фактів ICTV.